Entre construction et rénovation, Bouygues Construction dresse le bilan de ses ouvrages scolaires. L'occasion d'aborder l'épineux chantier de modernisation des écoles.

C’est la rentrée ! Et à l’échelle du bâtiment, un sujet revient : la rénovation des bâtiments scolaires. Dans un plan révélé en septembre 2023, le gouvernement visait la rénovation de 40 000 écoles d’ici 2034.

D’après les chiffres de la Banque des Territoires en mai 2025, son programme EduRénov dénombre 5 000 chantiers d’écoles, de collèges et de lycées engagés.

En parallèle, le groupe Bouygues Construction a à son actif 500 ouvrages scolaires, soit construits, soit rénovés, sur les 50 dernières années en France. Dans le lot : 130 groupes scolaires, 220 collèges et 150 lycées.

Gestion des flux, sécurité, modularité des salles de classe…

Dans ces projets scolaires, Bouygues Construction tend à faire articuler plusieurs problématiques, dont la sécurité, la digitalisation voire la gestion des flux. Mais aussi la modularité des salles de classes - afin de favoriser le travail en petits groupes - et la mixité d'usages, « pour accueillir des associations par exemple le week-end ».

Ainsi, différentes méthodes s’aplliquent, comme son nouveau collège provisoire modulaire Joliot Curie à Bagneux (92). Imaginé par l’atelier d’architecture B2A, l’ensemble réunit 157 modules bois réutilisables pour accueillir 400 élèves.

La préfabrication s’illustre aussi dans la rénovation énergétique l’école du groupe scolaire Joliot-Curie de Palaiseau (91), livrée septembre 2025. L’agence Enia architectes a préconisé des murs à ossature bois, complétés par une façade bois-paille et briques de terre crue, ainsi que des fenêtres pariétodynamiques.

Marseille, entre construction et vague de rénovations

Notons en outre des établissements sont exposés à des problèmes de salubrité. En témoignent des effondrements de plafond dans bâtiments scolaires en Seine-Saint-Denis, en octobre dernier.

Marseille n’est pas mieux lôtie, en particulier au sein de l’école élémentaire Kléber, dont les parents d’élèves déplorent des problèmes de chauffage, de sanitaires, de nuisibles…18 écoles rénovées ont été livrées de 2024 à 2025, et six autres le seront d’ici mars 2026, dans le cadre du plan « Marseille en grand ». Le maire de Marseille, Benoît Payan, a par ailleurs annoncé une quatrième vague de rénovations, comprenant 26 futurs chantiers.

Marseille Cité scolaire internationale à Marseille - Crédit photo : Lisa Ricciotti

Dans la cité phocéenne, Bouygues Construction a pris part à la construction de la Cité Scolaire Internationale. Conçu par les architectes de Ruddy Ricciotti et Carta – Reichen et Robert Associés, le programme veut faire la part belle au béton bas carbone, comme aux matériaux biosourcés et recyclés. Côté rafraîchissement, la construction recourt à la thalassothermie et au refroidissement adiabatique.

400 projets à l’international

Bouygues Construction dénombre environ 400 projets livrés et en cours à l’international.

Parmi eux, le nouveau complexe scolaire de Cossonay (Suisse) accueille neuf classes de primaire, un accueil périscolaire et une piscine intercommunale. Zimmermann Architectes SA a tenu à y mêler « fonctionne modulable » et photovoltaïque sur toiture.

Complexe des Chavannes à Cossonay (Suisse) - Crédit photo : Julie Masson

Le groupe s’est vu également confié la future seconde école élémentaire de la St John’s Academy à Groove (Royaume-Uni), pour une livraison en février 2026. Les architectes de Stride Treglow ont privilégié la construction hors-site, avec ossature et bardage bois.

Par Virginie Kroun

