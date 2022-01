À l’écoute du marché, de ses clients, de ses partenaires bureaux d’études, maitre d’ouvrage et installateurs, l’équipe CALADAIR INTERNATIONAL, constituée de 80 collaborateurs, œuvre au quotidien dans une démarche qualité, de Recherche et Développement, au travers de son concept Bluetech, synthèse technique et technologique déclinée dans nos trois savoir-faire : aéraulique, climatique et régulation.

Depuis plus de 40 ans, votre diversité fait notre richesse. Présente et active notamment dans plus de 30 pays d’Europe et d’Afrique, notre expérience INTERNATIONALE s’est construite tout d’abord dans le domaine de la climatique et de la thermodynamique que nous concevons, développons et fabriquons. Notre programme, répond aux besoins des applications en bâtiments collectifs, tertiaires (bureaux, hôtels, administration, restauration collective...) et industrie sur la base de notre démarche Focus, Fabrication Orientée Clients Usages et Satisfactions.

Au tournant de l’an 2000, CALADAIR INTERNATIONAL lance son programme aéraulique pour répondre en tant que fabricant à des solutions éconologiques™ déclinées au travers d’équipements vous apportant des solutions dans les règles de l’air™, résolument innovantes dans une démarche active pour un futur au quotidien™.

Dès 2009, cette démarche se concrétise faisant de CALADAIR INTERNATIONAL™ le 1er fabricant français à proposer une centrale double flux, haute efficacité (>90%), haute performance énergétique et autorégulée pour les bâtiments tertiaires, la gamme CARMA™.

Forte de votre enthousiasme, CALADAIR INTERNATIONAL™ adapte et renforce son outil de production en installant en 2011 son nouveau siège et son usine au carrefour de l’Europe, au cœur de la Bourgogne. Ces nouvelles installations se voient rapidement développées en 2014 pour étendre nos ateliers de fabrication et nous doter de nouveaux outils industriels répartis aujourd’hui sur plus de 7000 m².

Notre démarche, notamment exprimée au sein de notre concept Bluetech, et de vos attentes prises en compte au travers de notre Focus (Fabrication Orientée Clients Usages &Satisfactions), consiste à être au plus près de vos besoins, dans le respect des exigences environnementales et des générations futures.

Le savoir-faire de CALADAIR INTERNATIONAL :