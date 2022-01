Filiale à 100 % du Groupe Cannon, CANNON FRANCE bénéficie d’une position sans équivalence : c’est la seule filiale présente en France d’un constructeur international, spécialiste d’installations dédiées à la transformation des matières plastiques : Polyuréthane, Composites, Thermoformage.

Cette présence directe permet d’optimiser la capacité d’écoute, la réactivité des équipes qui proposent les solutions les mieux adaptées à vos projets, l’efficacité du service à partir de notre siège de la région parisienne.

Voici plus de 40 ans que CANNON FRANCE occupe dans ses spécialités une place prépondérante sur le marché français : plus de mille machines et lignes de production sont aujourd’hui opérationnelles en France et dans les pays francophones.

Nos principales applications se retrouvent dans l’industrie automobile, l’aéronautique, la réfrigération industrielle, le bâtiment, l’ameublement, le médical et le sanitaire, l’isolation de tuyauterie pour le pétrole et les circuits de distribution d’eau chaude, la dépose de joints in situ pour l’industrie électrique.

CANNON FRANCE : votre partenaire privilégié pour la prise en charge de votre projet, depuis la définition en commun du cahier des charges jusqu’à la mise en production et l’assistance sur site.

Cannon est un Groupe international indépendant qui propose dans le monde entier une large gamme de solutions industrielles sur mesure.

Créé au début des années 1960 pour la fabrication de machines de dosage de mousses de Polyuréthane, Cannon s’est vite imposé comme leader de ce marché. Très vite, le Groupe a élargi son champ d’activité à des installations complètes telles que fabrication de blocs en continu et en discontinu, installations pour panneaux sandwiches, réfrigération, etc … puis à la mise en œuvre d’autres matériaux composites (epoxy) ainsi qu’à d’autres technologies, comme le Thermoformage industriel.

Par volonté d’apporter à son développement une composante écologique et énergétique, Cannon a enrichi son offre avec des installations complètes de stockage de vrac, de traitements des eaux et de chaudières industrielles.

Le savoir-faire de CANNON FRANCE :