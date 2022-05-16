Machines de dosage A-Prima
Constituant l'une des premières gammes de produits développés par Cannon depuis presque 50 ans, les systèmes de dosage représentent encore l'un des cœurs de métier de la société.
L'expérience acquise au cours de ces années a permis à Cannon de s'imposer comme leader du marché, et de le rester, grâce à une recherche continue.
Une précision élevée, un contrôle de la température, une large plage de débits, différents ratios et compositions possibles, ainsi que des services et des machines destinés à répondre aux besoins des clients : voilà le secret de la réussite des systèmes de dosage Cannon.
Avantages produit :
- Appareil prêt à l'emploi
- Contrôle précis des paramètres de la machine
- Disposition compacte, gain de place
- Excellente accessibilité à toutes les pièces de la machine
- Entretien facile
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Réservoirs de 100l avec contrôle de niveau et remplissage automatique
Échangeurs de chaleur avec cartouches chauffantes électriques
Distributeurs de flux de recyclage
Filtres pour la protection des pompes
Manomètre à contact basse pression
Manomètres numériques haute pression
Moteurs à fréquence contrôlée pour un réglage automatique de la puissance et du rapport
Pompes à cylindrée fixe
Panneau de commande à écran tactile
Étalonnage de chaque composant directement à travers la tête de mélange
Matériaux
- Polyuréthane
Familles d'ouvrage
- Industrie
