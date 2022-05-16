Machines de dosage A-Prima

Constituant l'une des premières gammes de produits développés par Cannon depuis presque 50 ans, les systèmes de dosage représentent encore l'un des cœurs de métier de la société.

L'expérience acquise au cours de ces années a permis à Cannon de s'imposer comme leader du marché, et de le rester, grâce à une recherche continue.

Une précision élevée, un contrôle de la température, une large plage de débits, différents ratios et compositions possibles, ainsi que des services et des machines destinés à répondre aux besoins des clients : voilà le secret de la réussite des systèmes de dosage Cannon.

Avantages produit :