Thermoformage industriel Grip Crea

Les thermoformeuses produites par Cannon répondent à toutes les demandes de thermoformage industriel, couvrant les applications comportant des pièces de moyennes ou grandes dimensions, à partir de plaques ou de rouleaux de matériaux thermoplastiques.
Des systèmes sophistiqués de contrôle électronique assurent rapidité des réglages, contrôle rapide et précis des éléments chauffants et reprogrammation facile des paramètres de production. La configuration soigneuse de la structure de la machine garantit un haut niveau de production et de qualité.
Avec des technologies comme le thermoformage sous vide, le thermoformage haute pression double coque, ou encore le thermogainage, il est possible de produire des pièces thermoformées capables de soutenir la concurrence, en termes d’aspect et de structure, avec des composants traditionnellement fabriqués en grande série pour les technologies traditionnelles, injection thermoplastique ou soufflage.
Avantages produit :
- Processus automatique de revêtement de substrat avec une couche de peau (TPO, PVC) avec un support en mousse expansée
- Finition esthétique de haute qualité et toucher doux en une seule opération
- Conception de machine simple et fonctionnelle avec un encombrement réduit
- Augmentation de la productivité et des économies d'énergie grâce à des solutions avancées de chauffage et de refroidissement.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système de préhension motorisé pour dérouler, poser et tendre le matériau avec coupe intégrée
Deux bancs chauffants de lampes à quartz à commande individuelle pour le matériau
Panneau chauffant en céramique supplémentaire pour le substrat
Pyromètres de chauffage et de refroidissement avec contrôle de température en boucle fermée
Contrôle automatique de l'affaissement du matériau et du pré-étirement (bulle)
Système de détection de moule/matériau avec sélection de programme automatique
Châssis de bobine transportant trois bobines de matériau
Système de changement rapide pour moule et plug assist
Matériaux
- Thermoplastiques
Divers
Réfrigérateurs, pièces internes et externes de véhicules, ameublement, boîtes électroniques, bagages, panneaux publicitaires, sanitaires, pièces techniques, etc … sont quelques-uns des domaines utilisant ces machines.
Familles d'ouvrage
- Industrie
