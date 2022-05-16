Thermoformage industriel Grip Crea

Les thermoformeuses produites par Cannon répondent à toutes les demandes de thermoformage industriel, couvrant les applications comportant des pièces de moyennes ou grandes dimensions, à partir de plaques ou de rouleaux de matériaux thermoplastiques.

Des systèmes sophistiqués de contrôle électronique assurent rapidité des réglages, contrôle rapide et précis des éléments chauffants et reprogrammation facile des paramètres de production. La configuration soigneuse de la structure de la machine garantit un haut niveau de production et de qualité.

Avec des technologies comme le thermoformage sous vide, le thermoformage haute pression double coque, ou encore le thermogainage, il est possible de produire des pièces thermoformées capables de soutenir la concurrence, en termes d’aspect et de structure, avec des composants traditionnellement fabriqués en grande série pour les technologies traditionnelles, injection thermoplastique ou soufflage.



Avantages produit :