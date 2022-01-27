Chaudières à eau surchauffée SG – ASA par CANNON FRANCE

Qu’elles soient à basse ou haute pression, elles trouvent leur utilisation dans diverses applications commerciales et industrielles. En version haute pression, elles représentent notamment la solution la mieux adaptée pour le chauffage urbain et les processus industriels nécessitant de l'eau chaude.

L'installation proposée comprend la fourniture d’un tube de fumée jusqu'à 15 MW. Existe également en version avec un tube d'eau jusqu'à 80 MW (modèle CTH).

L'efficacité thermique et de combustion est obtenue à l'aide d’un système de combustion à haute performance et d'un système avancé de contrôle/surveillance de la combustion et des émissions fourni selon la norme du client.

Nous fournissons également notre propre système de contrôle Optispark.

Avantages produit :