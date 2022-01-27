ConnexionS'abonner
Chaudières à eau surchauffée SG – ASA par CANNON FRANCE

CANNON FRANCE

Qu’elles soient à basse ou haute pression, elles trouvent leur utilisation dans diverses applications commerciales et industrielles. En version haute pression, elles représentent notamment la solution la mieux adaptée pour le chauffage urbain et les processus industriels nécessitant de l'eau chaude. 

L'installation proposée comprend la fourniture d’un tube de fumée jusqu'à 15 MW. Existe également en version avec un tube d'eau jusqu'à 80 MW (modèle CTH).

L'efficacité thermique et de combustion est obtenue à l'aide d’un système de combustion à haute performance et d'un système avancé de contrôle/surveillance de la combustion et des émissions fourni selon la norme du client.

Nous fournissons également notre propre système de contrôle Optispark.

Avantages produit :

  • Configuration de l'ensemble
  • Réaction rapide à la variation de charge
  • Possibilité de préfabriquer de nombreuses parties de la chaudière (unités montées sur site)
  • Rationalisation des circuits de circulation et de distribution d'eau primaire et secondaire
  • Efficacité thermique jusqu'à 95-96 %
  • Accessibilité complète pour nettoyage et entretien

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Modèle : SG – ASA
Production : Eau surchauffée
Pression : Jusqu'à 18 bars
Température maximale : 200°C
Capacité thermique : Jusqu'à 15 MW
Carburant : Fioul lourd, gaz naturel, fioul lourd + gaz naturel

Matériaux

Labels et certifications

Familles d'ouvrage

  • Industrie
