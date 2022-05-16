Tête de mélange AX
Sa longue expérience permet aujourd’hui à Cannon de proposer des têtes de mélanges spécifiques pour les diverses applications, telles l’industrie automobile, la réfrigération, les panneaux sandwiches.
Spécialement conçues pour être compactes, rapides, faciles à manipuler et à entretenir, les têtes haute pression sont équipées de pistons autonettoyants.
La large gamme de produits disponibles permet au client de trouver des solutions parfaitement adaptées à son propre type de composants, aux ratios de mélange ainsi qu’aux débits.
Avantages produit :
- Flux laminaire en moule ouvert jusqu'à 800 cc/sec
- Temps de fonctionnement très rapide : temps de cycle < 0,9"
- Fiabilité
- Entretien facile
- Compact
- Très léger
Fiche technique
Caractéristiques techniques
En forme de L
Jusqu'à 6 composants
Possibilité d'injecter dans la chambre de mélange un composant secondaire supplémentaire, perpendiculaire aux principaux
Disponible en trois tailles différentes (diamètre du piston autonettoyant) : 14, 18 et 22 mm
Matériaux
- Polyuréthane
Divers
Applications suggérées :
Moussage des sièges auto : avec cette tête de mélange, il est possible de fabriquer une variété de modèles de sièges auto, avec une distribution différente de la densité et de la dureté de la mousse.
Production de mousse souple polymérisable à chaud et à froid
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Polyuréthane
- Compact
- EPOXY
- Fiabilité
- Afficher plus
Machines de dosage A-Prima
Constituant l'une des premières gammes de produits développés par Cannon depuis presque 50 ans, les systèmes de dosage représentent encore l'un des cœurs...
Thermoformage industriel Grip Crea
Les thermoformeuses produites par Cannon répondent à toutes les demandes de thermoformage industriel, couvrant les applications comportant des pièces de moyennes ou grandes dimensions,...
Chaudières à eau surchauffée SG – ASA par CANNON FRANCE
Qu’elles soient à basse ou haute pression, elles trouvent leur utilisation dans diverses applications commerciales et industrielles. En version haute pression, elles représentent notamment...