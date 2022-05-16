Tête de mélange AX

Sa longue expérience permet aujourd’hui à Cannon de proposer des têtes de mélanges spécifiques pour les diverses applications, telles l’industrie automobile, la réfrigération, les panneaux sandwiches.

Spécialement conçues pour être compactes, rapides, faciles à manipuler et à entretenir, les têtes haute pression sont équipées de pistons autonettoyants.

La large gamme de produits disponibles permet au client de trouver des solutions parfaitement adaptées à son propre type de composants, aux ratios de mélange ainsi qu’aux débits.

Avantages produit :