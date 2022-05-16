ConnexionS'abonner
Fermer

Tête de mélange AX

Partager le produit
CANNON FRANCE

Sa longue expérience permet aujourd’hui à Cannon de proposer des têtes de mélanges spécifiques pour les diverses applications, telles l’industrie automobile, la réfrigération, les panneaux sandwiches.

Spécialement conçues pour être compactes, rapides, faciles à manipuler et à entretenir, les têtes haute pression sont équipées de pistons autonettoyants.

La large gamme de produits disponibles permet au client de trouver des solutions parfaitement adaptées à son propre type de composants, aux ratios de mélange ainsi qu’aux débits.

Avantages produit :

  • Flux laminaire en moule ouvert jusqu'à 800 cc/sec
  • Temps de fonctionnement très rapide : temps de cycle < 0,9"
  • Fiabilité
  • Entretien facile
  • Compact
  • Très léger

Fiche technique

Caractéristiques techniques

En forme de L
Jusqu'à 6 composants
Possibilité d'injecter dans la chambre de mélange un composant secondaire supplémentaire, perpendiculaire aux principaux
Disponible en trois tailles différentes (diamètre du piston autonettoyant) : 14, 18 et 22 mm

Matériaux

  • Polyuréthane

Divers

Applications suggérées :
Moussage des sièges auto : avec cette tête de mélange, il est possible de fabriquer une variété de modèles de sièges auto, avec une distribution différente de la densité et de la dureté de la mousse.
Production de mousse souple polymérisable à chaud et à froid

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CANNON FRANCE - Batiweb

Filiale à 100 % du Groupe Cannon, CANNON FRANCE bénéficie d’une position sans...

8-10 Rue Salvador Allende
91120 Palaiseau
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.