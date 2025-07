À l’occasion des Rencontres des Métiers du Bâtiment, la CAPEB a dévoilé une innovation majeure pour le secteur : IArtisans, une application mobile basée sur l’intelligence artificielle, conçue avec la start-up La Bonne Réponse. Elle vise à épauler les artisans spécialisés en rénovation énergétique dans la gestion quotidienne de leurs projets.

Fruit d’un partenariat entre la CAPEB et la start-up La Bonne Réponse, l’application IArtisans entend faciliter la vie des petites structures face aux nombreuses complexités réglementaires et administratives qui encadrent les chantiers de rénovation énergétique.

Une réponse opérationnelle à un besoin de terrain

Pensée comme un véritable assistant virtuel, l’application est capable de répondre à des questions techniques, réglementaires ou liées aux aides financières (MaPrimeRénov’, CEE, TVA réduite…). Son moteur IA repose sur plus de 500 sources fiables issues de la réglementation, des référentiels métiers et des données internes à la CAPEB.

Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, explique : « Nos adhérents ont exprimé le besoin d’être mieux accompagnés pour se concentrer sur leur cœur de métier. Face à une réglementation toujours plus complexe, cette application apporte une réponse concrète, en les aidant à rester à jour et à sécuriser leurs interventions ».

Testée en conditions réelles auprès des 108 référents du réseauCAPEB, l’initiative a prouvé sa pertinence : gain de temps, meilleure fiabilité des dossiers et une simplification notable du montage des aides.

L’application fonctionne via un agent conversationnel qui guide l’utilisateur selon quatre grandes thématiques : calcul des aides, contrôle de devis, vérification de dossier et conformité réglementaire. Elle intègre aussi un outil de dépôt de documents pour analyser automatiquement devis, factures ou pièces administratives.

Une innovation technologique au service des artisans

Disponible sur smartphone, ordinateur et tablette, IArtisans fonctionne sur abonnement annuel. Son interface a été conçue pour rester simple, rapide et accessible aux artisans sur le terrain.

« L’intelligence artificielle ne doit pas être réservée aux grandes entreprises. Grâce à IArtisans, nous apportons sa puissance dans la poche des artisans, pour leur faire gagner un temps précieux et sécuriser leurs dossiers », résume Guillaume Loizeaud, président et fondateur de La Bonne Réponse.

Cette solution a été développée dès le début 2025 dans une logique de co-construction avec les professionnels, à l’écoute de leurs attentes exprimées lors d’une enquête menée par la CAPEB.

« Dans un contexte incertain, marqué par les évolutions fréquentes de dispositifs comme MaPrimeRénov’, ce nouvel outil constitue un levier de réactivité pour nos entreprises artisanales », ajoute Jean-Christophe Repon.

Entièrement propriétaire et fermée, l’application respecte le RGPD et s’inscrit dans une démarche de sécurisation des données métier. Elle se veut aussi un marqueur de modernité pour le secteur de la rénovation énergétique, un domaine stratégique pour la transition écologique, où la fiabilité des informations et la rapidité de traitement sont devenues des atouts clés.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock