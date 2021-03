CATERPILLAR FRANCE

Depuis 1925, Caterpillar Inc. aide ses clients à construire un monde meilleur, en rendant possible un progrès durable et en suscitant des changements positifs sur tous les continents.

Avec un chiffre d'affaires de 53,8 milliards de dollars en 2019, Caterpillar est le leader mondial des fabricants d'équipements de construction et miniers, de moteurs Diesel et au gaz naturel, de turbines au gaz industrielles et de locomotives Diesel-électriques.

Les services proposés tout au long du cycle de vie des produits, la technologie de pointe et des décennies d’expérience dans les produits distinguent Caterpillar de ses concurrents et apportent une valeur ajoutée exceptionnelle à la réussite de nos clients.

L'entreprise opère principalement à travers trois secteurs primaires : les industries de la construction, les industries des ressources et l'énergie et les transports. Elle fournit également des financements et des services connexes à travers son secteur de produits financiers.

La gamme de produits Cat, comprenant plus de 300 machines, est la référence dans le secteur. Leurs équipements, leur système de distribution et leur assistance produit ainsi que le lancement et la mise à jour de produits leurs permettent de répondre à tous vos besoins.

Le savoir-faire de Caterpillar :