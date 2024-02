Malgré un recul des ventes, notamment dans la construction, Caterpillar semble satisfait de ses résultats de 2023. Le fabricant d’engins de chantiers enregistre +13 % de son CA.

« Je suis très fier de la performance de notre équipe mondiale qui a réalisé la meilleure année de nos 98 ans d'histoire, y compris des ventes et des revenus records sur l'ensemble de l'année, un bénéfice ajusté par action record et un flux de trésorerie libre record », se réjouit dans un communiqué Jim Umpleby, président-directeur général de Caterpillar.

Sans surprise, quand on sait que le groupe a noté des résultats solides au troisième trimestre, malgré des perspectives incertaines.

Le fabricant des machines dans les domaines de la construction, des mines et de l'énergie enregistre des chiffres à la hausse. Rien qu’au quatrième trimestre, l’activité du groupe gagne 3 %, par rapport au quatrième trimestre 2022. Des 16,6 milliards de dollars affichés à cette période, le chiffre d’affaires se hisse à 17,1 milliards de dollars.

Ainsi, le CA annuel de l’industriel s’élève à 67,1 milliards de dollars, (+13 % par rapport à l’année 2022, 59,4 milliards de dollars). Une performance s’expliquant par une hausse des prix. En parallèle, ses ventes en volume reculent, après un bond constaté au premier trimestre 2023.

La construction recule, la branche Énergie et Transport en forme

Selon une dépêche AFP, le groupe souligne que les revendeurs ont été bien moins actifs fin 2023. Par conséquent, les stocks de ces derniers se replient de 900 millions de dollars entre octobre et décembre 2023, alors qu’ils ont connu une augmentation 700 millions un an plus tôt. Par contre, les ventes aux utilisateurs finaux ont augmenté, souligne Caterpillar.

Il n’empêche que dans la construction, le groupe accuse une baisse de 5 % de son chiffre d’affaires, atterrissant à 6,52 milliards de dollars. Cela s’explique par une hausse des prix et une diminution des ventes en Amérique du Nord et en Europe/Afrique, mais également une baisse des volumes en Amérique latine et en Asie/Pacifique.

Dans la branche industrielle (agriculture, mines, hydrocarbures, etc), l’activité cède de 6 % sur un an, impacté par une baisse des volumes dans les engins mais également dans les pièces de rechange.

Seul segment en forme : la branche Energie et transport, qui progresse de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le bénéfice net est de 2,68 milliards de dollars au T4 2023. Une évolution favorable par rapport au T4 2022, durant lequel Caterpillar a quand même souffert d’une charge exceptionnelle dans le ferroviaire. « Pour l'ensemble de l'année 2023, le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise s'est élevé à 12,9 milliards de dollars », précise Caterpillar.

Et d’ajouter : « En 2023, la marge d'exploitation ajustée et le bénéfice ajusté par action excluent les coûts de restructuration, qui comprennent l'impact de la cession de l'activité Longwall de la société et d'autres coûts de restructuration. Le bénéfice ajusté par action de 2023 exclut également un bénéfice pour certains ajustements de la provision pour évaluation de l'impôt différé et des gains d'évaluation à la valeur du marché pour la réévaluation des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l'emploi (OPEB) ».

Un solde de trésorerie de l'entreprise de 7 milliards de dollars

Vers 16h30 ce lundi 5 février,l'action Caterpillar a haussé de 1,41 % à la Bourse de New York. Le bénéfice annuel s’établit à 20,12 dollars par action en 2023, contre un bénéfice de 12,64 dollars par action en 2022. Le bénéfice par action hors exceptionnels est estimé en 2023 à 21,21 dollars (13,84 un an plus tôt).

Le bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre 2023 est à 5,23 $, après 3,86 $ au quatrième trimestre 2022.

« Au cours de l'année, la société a racheté pour 5,0 milliards de dollars d'actions ordinaires Caterpillar et a versé des dividendes pour 2,6 milliards de dollars. La liquidité est restée forte avec un solde de trésorerie de l'entreprise de 7,0 milliards de dollars à la fin de l'année », indique Caterpillar.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock