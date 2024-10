Le troisième trimestre 2024 n’a pas souri à Caterpillar, dont les résultats financiers ont été impactés par une baisse de volumes et des stocks élevés. Le groupe anticipe ainsi une baisse continue pour le quatrième trimestre.

Au troisième trimestre 2024, le fabricant d’équipements de construction américain Caterpillar a fait face à un recul de ses volumes de ventes, une tendance qui devrait persister jusqu'à la fin de l'année.

Cette baisse de la demande auprès des clients finaux a conduit à un ralentissement des ventes d'équipements et à des stocks plus élevés que prévu chez les revendeurs, influençant négativement les résultats financiers du groupe, une situation sanctionnée en Bourse par une chute de 4,63 % de l'action dès l'ouverture à New York.

Une fin d’année en demi-teinte

Le chiffre d'affaires de Caterpillar a ainsi reculé de 4 % par rapport à l'année précédente, atteignant 16,11 milliards de dollars, en dessous des attentes des analystes, qui anticipaient 16,36 milliards selon FactSet. Malgré une hausse des prix, la baisse des volumes a entraîné un bénéfice net en baisse, de 2,79 milliards à 2,46 milliards de dollars.

« Concernant le quatrième trimestre, les prévisions actuelles anticipent une réduction des stocks des revendeurs d'équipements et nous pensons que leurs stocks termineront l'année au même niveau que 2023 », a déclaré Jim Umpleby, directeur général de Caterpillar, qui prévoit « une baisse continue » pour le reste de l’année.

Dans le détail, Caterpillar a enregistré une contraction des activités dans ses branches construction (-9 %) et ressources naturelles (-10 %), malgré une croissance de 5 % dans la division Énergie et Transport, soutenue par la forte demande en turbines solaires et en production d'électricité.

Pour l'ensemble de l'année 2024, Caterpillar s'attend à un chiffre d'affaires « légèrement inférieur » à ses anticipations révisées en août, qui prévoyaient déjà une baisse de 2 %. Cependant, le groupe maintient sa projection d'une marge opérationnelle et d'un bénéfice net par action conforme aux attentes, malgré une fin d'année en demi-teinte.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock