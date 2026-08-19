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Depuis 1985, CDVI conçoit et fabrique des solutions de contrôle d’accès et de verrouillage électronique destinées à sécuriser les bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et publics. L’entreprise française développe des équipements adaptés aux besoins des installateurs, des intégrateurs et des professionnels de la sécurité.

L’offre de CDVI comprend notamment des Digicode®, des systèmes de contrôle d’accès centralisés ou autonomes, des lecteurs de badges, des solutions biométriques, des cylindres électroniques et des centrales Vigik®. L’entreprise propose également des équipements d’interphonie IP et 4G, des commandes radio et des systèmes de gestion de sas.

CDVI complète ses solutions de sécurité avec une large gamme de dispositifs de verrouillage, comprenant des gâches électriques, des ventouses électromagnétiques, des poignées bandeaux, des électro-serrures et des serrures motorisées haute sécurité. Son catalogue inclut aussi des automatismes de portes, des boutons poussoirs, des alimentations et différents accessoires de quincaillerie.

Grâce à son expertise dans la sécurité électronique, CDVI accompagne les professionnels dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de contrôle d’accès fiables, connectés et adaptés à chaque configuration de bâtiment.