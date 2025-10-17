CELLUMAT béton cellulaire

ConnexionS'abonner
Rue du Président Lécuyer - Z.I. Saint Saulve
59880 Saint Saulve
Cellumat, innovateur en béton cellulaire
Depuis 2008 Cellumat fabrique des blocs en béton cellulaire en France. Le groupe Cellumat est né de l’initiative de professionnels expérimentés du secteur du béton cellulaire qui partagent un objectif commun : établir de nouvelles normes en termes de qualité et de service pour les blocs béton cellulaire. Dans l’usine ultra moderne de Valenciennes, Cellumat produit une nouvelle génération de blocs de béton cellulaire pour le marché international avec le plus grand soin et la plus grande attention pour la qualité, le service et les principes éthiques.

CELLUFORCE

Les blocs isolants de Cellumat peCelluForce en béton cellulaire isolant et résistant de Cellumat est le bloc optimal pour la réalisation des logements collectifs. Dans tous les domaines...

