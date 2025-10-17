CELLUMAT béton cellulaire
59880 Saint Saulve
Cellumat, innovateur en béton cellulaire
Depuis 2008 Cellumat fabrique des blocs en béton cellulaire en France. Le groupe Cellumat est né de l’initiative de professionnels expérimentés du secteur du béton cellulaire qui partagent un objectif commun : établir de nouvelles normes en termes de qualité et de service pour les blocs béton cellulaire. Dans l’usine ultra moderne de Valenciennes, Cellumat produit une nouvelle génération de blocs de béton cellulaire pour le marché international avec le plus grand soin et la plus grande attention pour la qualité, le service et les principes éthiques.
BLOCS COUPE-FEU - GIGABLOC et MAXIBLOC
Les grands modules MAXIBLOC et GIGABLOC de la gamme coupe-feu de Cellumat représentent la solution optimisé pour les murs coupe-feu. La mesure la plus efficace en matière de prévention...
CELLUFORCE
Les blocs isolants de Cellumat peCelluForce en béton cellulaire isolant et résistant de Cellumat est le bloc optimal pour la réalisation des logements collectifs. Dans tous les domaines...
CARREAUX DE CLOISONS : le 4 en 1
La gamme de carreaux Cellumat est destinée à la réalisation de cloisons intérieures massives, au doublage des murs et à l’aménagement intérieur, autant...
THERMORUPTOR® : solution anti-ponts thermiques
Adaptés à toutes les maçonneries, la solution THERMORUPTOR® de blocs et planelle en béton cellulaire CELLUMAT permet d’éliminer les ponts thermiques linéiques...
GRANULEGE - Granulats isolants
Avec son lambda de 0,065 W/mK, le Granulège est le produit optimal pour la mise en œuvre de chapes sèches isolantes, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation....
CARREAUX et BLOCS de CLOISONNEMENT
La gamme de cloisonnement est disponibles en plusieurs formats (62,5 x 50 cm et 62,5 x 25 cm) et en différentes épaisseurs (de 7 à 15 cm). Elle est destinée à la réalisation...
Appui de fenêtres Cellumat : le plus léger, le plus isolant
Adaptés à toutes les solutions de construction, les appuis Cellumat apportent une solution esthétique pour la réalisation des ouvertures, ils sont faciles à mettre en...
PASSIFBLOC - Le seul monomur passif
Le PASSIFBLOC est un bloc en béton cellulaire ultra isolant. Avec son pouvoir isolant de 0,065 W/mK, il permet de construire des murs passifs porteurs à l’aide d’un seul matériau,...