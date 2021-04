CHABANNE SAS

La société CHABANNE a évolué dans le temps, jusqu’à devenir aujourd’hui une référence dans le travail du fil métallique, avec de nombreuses références d’articles en acier, d’articles en aluminium, d’articles en inox…



La société CHABANNE a vu le jour en 1950, il y a près de 65 ans, à St Galmier dans la Loire, l’entreprise commence, dans l’atelier d’Antoine Chabanne qui fabrique des pinces à linge des crochets à plafond et des anses de seaux. Mais après plusieurs dizaines d’années d’évolution et d’innovations en tous genres, CHABANNE SA c’est aujourd’hui deux entreprises: CHABANNE INDUSTRIE, spécialiste du travail sur fil métallique et ressort, mais aussi CHABANNE BATIMENT, qui travaille quant à elle pour les professionnels du bâtiment (plaquistes et façadiers) en leur fournissant de nombreux articles et accessoires : profilé, feuillard, suspente ou éclisse.

CHABANNE INDUSTRIE fabrique pour l’ensemble de ses clients des articles en fil métallique en de nombreuses nuances de fil (pièces en fil métallique, pièces en fil aluminium, pièces en fil inox, pièces en tôle, pièces en feuillard ou ressorts…) et de nombreuses formes (articles en fil plié, fil cambré, fil cintré, fil formé, ressorts, tringles, anses de seau, clips ou encore crochets…).



Nous maîtrisons ce savoir-faire dans le travail du fil grâce à l’ensemble de nos techniciens et à notre parc machines. Nos cintreuses à commande numérique de dernière génération nous permettent de réaliser tous types de pièces en fil métallique (crochets, ressorts, clips, épingles…).

Notre parc de machines à coulisseaux multiples nous permet la fabrication d’articles en fil métallique, de pièces en feuillard, de ressorts plats en très grandes séries.

Qualité, diversité et quantité

Entre 1950 et 2014, la société CHABANNE SA a pris le temps d’évoluer à sa vitesse et de grandir patiemment. Au cours de son histoire, l’entreprise a par exemple vu ses infrastructures grandir.

En 1963, en 1987, en 1999, en 2009 ou encore en 2012 pour s’installer à chaque fois dans de nouveaux locaux et investir dans de nouvelles unités de production. Un développement qui a permis à CHABANNE SA de diversifier son offre, de s’équiper d’un parc de machines de dernière génération et surtout de pouvoir assumer des commandes de moyennes et grandes séries. Tout ce travail de fond réalisé a d’ailleurs été récompensé en 2003 et 2004, années au cours desquelles CHABANNE INDUSTRIE et CHABANNE BATIMENT obtiennent la certification ISO 9001.

Le savoir-faire de CHABANNE :

CHABANNE INDUSTRIE (Accessoires pour plaquistes et façadiers)

Gamme second œuvre : Suspente, éclisse, distancier, éléments de fixation et arêtes d’angle.

Gamme gros œuvre : Arêtes, Nerplac®, joints de dilatation et couvres-joint, crochets de tuiles…

CHABANNE INDUSTRIE