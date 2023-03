Des chauffe-eaux déstockés vendus par Attelann

Fondée en 1979 par Alain Attelann, l’entreprise familiale Attelann a commencé dans les travaux de plomberie. Aujourd’hui, elle compte 12 collaborateurs et 2 500 clients par an, répartis entre la Seine-et-Marne - où la société est basée -, mais aussi dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Sa prospérité repose sur la collaboration entre les trois frères Rubens, Keren et Yoni Attelann, qui ont décidé d’élargir leur offre à la rénovation depuis 2013 - dont le remplacement de chauffe-eaux électriques - et de lancer leurs services en ligne depuis 2015.

Autre activité développée par Attelann : la vente et fourniture de chauffe-eaux déstockés à leur clientèle de particuliers.

Des remises importantes sur les chauffes-eaux déstockés



« Cette idée est venue naturellement par proposition du fournisseur », nous explique Rubens Attelann, co-gérant et responsables des achats de la société Attelann. « Il s'agit de produits qui n'ont pas de régularité d'approvisionnement, car issus d'accidents de transport ou d'erreurs de commande. Les prix sont généralement divisés par deux, ou ce sont des ventes de chauffe-eaux en lot », ajoute-t-il. Une remise de 30 à 50 %, précisément. Pour la société de plomberie-chauffagistes, le jeu en vaut la chandelle, car selon une étude du Crédoc en juin 2020, 65 % des Français estiment qu’il n’est pas tolérable que des articles utilisables soient jetés en grande quantité.

Au-delà de l’aspect écologique, la démarche de remise et de déstockage est un plus pour le pouvoir d’achat de leur clientèle. « Nous avons de plus en plus de clients qui souhaitent "un tarif très raisonnable", surtout quand le remplacement d’un chauffe-eau est imprévu », constate Rubens Attelann.

Chauffe-eaux déstockés par Attelann - Source : Attelann

Thermor, Atlantic, Ariston, Fleck, De Dietrich ou Chaffoteaux… Le stock de chauffe-eaux et invendus déstockés par Attelann viennent de diverses marques, et offrent une performance équivalente par rapport à un système neuf.

Côté affaires, Atelann trouve aussi son compte : « Avec un prix de vente inférieur, une clientèle moins aisé nous contacte », explique Rubens Attelann. D’autant que les invendus et erreurs de commande trouvent rapidement preneurs, et que les stocks s’écoulent et se renouvellent facilement.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Attelann - Facebook