Le Groupe CHAUVIN ARNOUX est l'expert de la mesure des grandeurs électriques et physiques dans les domaines tertiaire, industriel, infrastructures, production et distribution de l'énergie.

La maîtrise totale de la conception et de la fabrication des produits en interne permet au groupe d'innover en permanence et de proposer à ses clients une offre produits et services très large répondant à tous les besoins.

6 marques :

Chauvin Arnoux / Metrix : Instrumentation portable de test et mesure

Chauvin Arnoux Energy : Instrumentation fixe de comptage, mesure et performance énergétique

CA Pyrocontrole : Températures dans les process industriels

CA Manumesure : Métrologie et contrôle réglementaires

CA Indatech : Conception de capteurs optiques pour le contrôle qualité en laboratoire et de process en ligne

CA Spectralys : Mesure de la qualité des produits agroalimentaires en temps réel par fluorescence et infrarouge