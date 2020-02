Dans le cadre de sa stratégie d’innovation de packaging, Ciments Calcia a créé HOP’, un sac de ciment qui disparaît tout entier dans la bétonnière. Ce nouvel emballage garantit des chantiers plus économiques, sans perte de matière et de meilleures conditions de travail. HOP’ pour les pros vous permettra de travailler plus vite, de réduire les risques de maux de dos, les déchets de chantier et les pertes de matière.