Colas : son retrait de la Bourse validé par l’AMF

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) annonce avoir validé le retrait de la Bourse de Colas, filiale du groupe Bouygues, qui souhaitait « simplifier sa structure capitalistique ». À l’issue de l'offre publique de retrait, le groupe Bouygues détient désormais 98,67 % du capital de Colas.

Mi-septembre, le groupe Bougyues annonçait sa décision de retirer sa filiale Colas de la Bourse, en vue de «simplifier la structure capitalistique ».

Cette réorganisation avait notamment causé la démission de Frédéric Gardès, PDG de Colas, et donné lieu à la nomination de Pascal Grangé en tant que président non exécutif du conseil d'administration, et de Pierre Vanstoflegatte, en tant que directeur général.

Le 6 décembre, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a validé ce retrait de la Bourse.

« Pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions de la société Colas, soit du 22 novembre au 5 décembre 2023 inclus, la société anonyme Colas a acquis 595 828 actions Colas au prix unitaire de 175 euros», a détaillé l’AMF.

Le groupe Bouygues détient 98,67 % du capital de Colas

Avant le début de l’opération, le groupe Bouygues détenait déjà 96,81 % du capital de Colas. « À la clôture de l'offre publique de retrait, l'initiateur détient 32.221.2181 actions Colas représentant 63 833 329 droits de vote, soit 98,67 % du capital et au moins 99,03 % des droits de vote de la société », a précisé l’AMF.

« La suspension de la cotation des actions de la société Colas est maintenue jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire », a par ailleurs indiqué l’autorité. Cette dernière a précisé que le retrait obligatoire interviendrait le 22 décembre.

Spécialisée dans les travaux routiers et ferroviaires, Colas a réalisé 15,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, sur les 44,3 milliards pour l’ensemble du groupe Bouygues.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock