CP CONCEPT
31190 AUTERIVE
France
OPALINE PC
Panneau alvéolaire translucide 3 000 * 1 220 mm, faces polycarbonate anti-UV, bulles colorées sur 2 facesNid d'abeille polycarbonateEpaisseurs 10,13,16,19,30 mm, autres à la demande10 couleurs standards,...
TOURMALINE PC
Panneau alvéolaire translucide 3 000 * 1 220 mm, faces polycarbonate anti-UV, bulles colorées sur 1 faceNid d'abeille polycarbonateEpaisseurs 19,30 mm, autres à la demande10 couleurs standards, autres...
CRISTALLINE PC
Panneau alvéolaire transparent 3 000 * 1 220 mm, faces polycarbonate anti-UVNid d'abeille polycarbonateEpaisseurs 7,10,13,16,19,30 mm, autres à la demandeClassé M2Applications: vêture, verrière, brise-soleil,...