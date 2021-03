Depuis plus de 25 ans, CTS est un acteur reconnu sur le marché de la boite aux lettres collectives. Tous nos modèles sont conçus pour un environnement sévère et bénéficiant d’innovations techniques sur les principes de la construction, et sur les fonctionnalités dans le but d’apporter un bénéfice à l’utilisateur final et à l’exploitant.

CTS developpe et fabrique des produits pour habitat collectif qui respectent les normes en vigueur suivant des process de fabrication avant gardistes :

PMR : l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dynamisée par la loi du 11 février 2005 se traduit par une innovation technique en matière d’équipements.

Certification ISO 9001 : Les processus de fabrication de nos produits sont garantis et certifiés ISO 9001 (version 2008).

AEV : signifie Air – Eau – Vent. Quand on parle de classement AEV pour une porte, il s’agit de vous indiquer la résistance de celle-ci face aux trois éléments que sont l’air, l’eau et le vent. Cette certification entre dans une démarche de développement durable et garantit un certain confort énergétique.

Fabrication française : Depuis plus de 35 ans, CTS vous garantit une production 100% Française au cœur de la Franche-Comté.

Thermique : Cette mesure, est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants.

Certification ROHS : Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des normes environnementales suivant la norme ROHS (composants recyclables, laquage écologique, aucun rejet).

Coupe-feu : La norme Ei30 mesure le temps durant lequel un élément de construction conserve ses propriétés physiques et mécaniques lorsqu’il est soumis aux flammes ou à un feu.

Anti-effraction : La Norme NF EN 1627 fixe les exigences et les systèmes de classification relatifs aux caractéristiques de résistance à l’effraction des blocs-portes.

Le savoir faire de CTS :