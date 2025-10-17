CYCLE UP - Batiweb

ConnexionS'abonner
CYCLE UP

31 Av des Champs Elysées
75008 PARIS
France

Cycle Up est une solution globale pour le réemploi des matériaux de construction.

 

En accès libre pour tous les professionnels, cycle-up.fr a été conçue pour optimiser la rencontre de l’offre et de la demande en matériaux  de  réemploi et  pour mettre  en  relation les  acteurs  de  la filière : propriétaires, maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, démolisseurs et constructeurs.
Elle recense l’ensemble de leurs matériaux disponibles et référencés selon  leurs  possibilités  de réemploi : produits de dépose, surplus de chantier, chutes de pose, invendus ou surplus de négoce...

 

Cycle Up est la 1ère plateforme professionnelle de réemploi des matériaux du bâtiment et de l’immobilier.

Pour aider vendeurs et acheteurs à valoriser au mieux leurs ressources inexploitées nous proposons une large gamme de services :

  • Diagnostic des ressources,
  • Assistance à maîtrise d’ouvrage réemploi,
  • Accompagnement «Clef en main réemploi»,
  • Assemblage d’expertises (diagnostics pollutions, essais techniques),
  • Conseil, design et faisabilité,
  • Formation au réemploi.

 

Cycle Up s’inscrit par ailleurs dans une logique de développement social et territorial, en proposant aux entreprises locales et aux sociétés d’insertion de devenir partenaires pour développer des prestations dédiées.

 

