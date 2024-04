Découverte en vidéo des solutions de BDR Thermea, spécialiste du génie climatique, sur le salon Nordbat 2024. Le groupe nous en dit également plus sur le marché de la pompe à chaleur et sur ses ambitions en matière de confort d’été et d’énergies renouvelables.

Sur le salon Nordbat 2024, on a souvent entendu dire qu’il s’agissait d’un petit Interclima, abrité par le Grand Palais de Lille. C’est ce que nous confie Delfinne Letombe, directrice régionale dans la région Hauts-de-France de BDR Thermea France. En vidéo, l’intéressée nous fait un tour des solutions et innovations phares du groupe, notamment sous la marque De Dietrich. Mais aussi un point sur le positionnement de l'expert du génie climatique en matière de confort d’été et d’énergies renouvelables. Elle dresse également un bilan concernant le marché de la PAC, dans le contexte de réforme de MaPrimeRénov’ :

BDR Thermea fait également la part belle aux solutions hybrides, à savoir le modèle Alezio S Hybrid Gaz (fluide R32). « C’est une des meilleures solutions, lorsqu’on est équipés d’une solution gaz, en couplant le système de chauffage à une solution de pompe à chaleur », nous expose Rémi Leduc, chargé d'affaires Chappée et De Dietrich et référent en matière de transition énergétique, avant d’ajouter : « On a jusqu'à près de 50 % d’économies par rapport à une installation traditionnelle gaz ». Le modèle Alezio S Hybrid Gaz chez De Dietrich - Crédits photo : C.L Une telle solution arrange « selon le secteur d’activité, certains installateurs, qui ne veulent pas s’orienter sur de la solution 100 % pompe à chaleur toute électrique », abonde Delfinne Letombe. Propos recueillis par Virginie Kroun et Claire Lemonnier

