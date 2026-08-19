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Design Parquet est une manufacture française spécialisée dans la fabrication de parquets standards, personnalisables et sur mesure. Implantée à Torcé, en Ille-et-Vilaine, l’entreprise met depuis plus de 28 ans son savoir-faire au service des particuliers, des architectes et des professionnels du bâtiment.

Design Parquet propose des parquets massifs, semi-massifs et contrecollés déclinés dans différentes essences de bois, dimensions, teintes, finitions et motifs de pose. Ses collections comprennent notamment des parquets en chêne, en teck, en noyer ou en frêne, ainsi que des modèles en point de Hongrie, à bâtons rompus, à l’anglaise ou à la française.

Grâce à une production flexible, Design Parquet réalise des solutions adaptées aux logements, hôtels, restaurants, commerces et bâtiments recevant du public. L’entreprise développe également des parquets pour salles de bains, des revêtements destinés aux zones à passage intensif, des accessoires de pose et des produits d’entretien. Engagée dans une démarche écoresponsable, elle propose notamment des essences certifiées FSC et PEFC.