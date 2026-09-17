Après les casques de sécurité professionnels, c’était au tour des chaussures de sécurité de passer sous la loupe de la Commission européenne. Une enquête révèle que parmi 83 modèles étudiés, 82 % étaient non conformes aux exigences européennes.

Si les casques de sécurité professionnels sont pour majeure partie conformes aux exigences européennes, selon une récente enquête menée dans l’UE, tel n’est pas le cas des chaussures de sécurité.



Les autorités de surveillance du marché (ASM) ont étudié un échantillon de 83 modèles présents dans huit pays, à savoir l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l’Espagne, le Portugal et Chypre.



Dans le détail, 65 % des produits ont été achetés en ligne et 35 % dans des magasins physiques.



La campagne de tests a révélé que la grande majorité (82 %) de ces chaussures ne respectaient pas les exigences de sécurité et les prescriptions règlementaires de l’UE.



Des propriétés antistatiques et une résistance aux chocs et à la perforation insuffisantes



Outre des propriétés antistatiques insuffisantes et une mauvaise résistance aux chocs et à la perforation, ces produits présentaient des lacunes informationnelles, qu’il s’agisse d’instructions d’utilisation manquantes ou imprécises, d’absence ou d’erreur concernant la catégorie de protection ou d’un marquage CE non apposé ou non indélébile.



Rappelons que les chaussures de sécurité font partie des EPI qui protègent de nombreux travailleurs contre de potentielles blessures, voire des accidents graves.



Dans certains cas, des problèmes de cohérence dans la production ont été relevés. Il arrivait que certains modèles soient certifiés en tant que prototype mais que les modèles de série disponibles sur le marché ne répondaient pas aux critères de certification.



24 modèles de chaussures de sécurité interdits à la vente



À l’issue de ces tests, l’ASM a décidé de faire interdire la vente de 24 modèles. Par ailleurs, 15 marques ont reçu des avertissements et des amendes et 4 modèles ont fait l’objet d’un rappel. Un fabricant a notamment reçu une amende 7 000 euros et l’interdiction de vendre des chaussures qui ne présentaient pas les caractéristiques de protection vantées dans les publicités.



Depuis cette enquête, 6 modèles ont depuis été mis en conformité.



« Les campagnes de surveillance du marché contribuent à protéger les entreprises de la concurrence déloyale et à garantir que les produits vendus sur le marché unique sont sûrs pour les consommateurs», souligne ainsi Vanessa Capurso, chargée de mission à la DG GROW.



Pour s’assurer de la qualité d’une chaussure de sécurité, l’ASM conseille notamment aux utilisateurs finaux de vérifier que le niveau de protection est adapté à leur activité, de bien vérifier le marquage CE et de lire les instructions.