Cafpi nomme Anthony Benhamou directeur de l'activité regroupement de crédits. Il aura notamment pour mission de développer le réseau de mandataires.

Acteur du marché des courtiers en crédits aux 171 agences en France, Cafpi vient d'annoncer des changements en interne. Anthony Benhamou est nommé directeur de l'activité regroupement de crédits. Un poste qu'il occupe officiellement depuis le 24 août.

Cafpi espère une « nouvelle impulsion »

Ce quarantenaire compte 15 ans d'expérience dans le secteur du crédit, notamment chez Solucia service et Meilleurtaux, dont l'essentiel consacré au regroupement de crédits. Anthony Benhamou estime que le regroupement de crédits permet aux ménages de « retrouver de la visibilité sur leur budgets, en particulier dans un contexte où le pouvoir d'achat reste sous tension ».

Un constat qui explique selon Julien Langlade, président de Cafpi, que l'entreprise attende une « nouvelle impulsion [...] sur ce marché » avec cette nouvelle nomination.

Selon la communication de Cafpi, ses priorités à ce poste seront :

le développement et l’accompagnement du réseau de mandataires sur ce métier spécifique

le renforcement des partenariats avec les établissements bancaires engagés sur ce segment

le développement d’une offre plus adaptée aux besoins des ménages français dans un contexte économique en mutation.