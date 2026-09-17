Lors d’une audition devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le ministre du Logement a appelé de ses vœux « des Jeux Olympiques du logement » et « un Notre-Dame de la rénovation ».

Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun s’exprimait ce 16 septembre devant la Commission des affaires économiques (CEA) de l’Assemblée nationale sur son projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement.



En introduction, M. Jeanbrun a rappelé l’ampleur de la crise du logement en France aujourd’hui, la qualifiant de « pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale ».



Son objectif : parvenir à 2 millions de logements supplémentaires - neufs ou réhabilités - d’ici 2030.



Simplifier pour construire davantage



Pour y arriver, il mise notamment sur la simplification administrative et l’accélération des procédures, alors qu’il regrette actuellement « un labyrinthe administratif qui finit par étouffer les porteurs de projets ».



Il évoque des « dizaines de programmes de logements qui attendent depuis parfois 10 ans de pouvoir sortir de terre ».

« C'est souvent la faute de la paperasse, des délais administratifs extrêmement longs qui précèdent la mise en chantier », regrette-t-il.



Et d’ajouter : « Il convient non plus de décourager les investisseurs et les bâtisseurs, mais, au contraire, de les encourager, de leur donner des perspectives ».



Le ministre du Logement veut certes « simplifier » mais sans rogner sur les normes et la qualité, en conservant les exigences en matière de sécurité, d’accessibilité, de qualité architecturale et de protection de l’environnement.



Il prend notamment pour exemple la réussite des Jeux Olympiques et la reconstruction de Notre-Dame de Paris pour appeler à « faire les Jeux Olympiques du logement, et le Notre-Dame de la construction ».



Faire davantage confiance aux maires



Concernant la construction, le ministre insiste sur le fait de construire sur des espaces déjà artificialisés ou imperméabilisés. Mais aussi de donner davantage de pouvoir aux maires, en raison de leur connaissance du territoire, des besoins en logements, des terrains disponibles, des zones où la population augmente et des quartiers nécessitant des interventions particulières. Les projets devraient ensuite être validés par le préfet.

Côté rénovation, il souhaite des assouplissements pour les propriétaires de passoires énergétiques qui ont déjà engagé des travaux de rénovation énergétique.

L’objectif : éviter que les logements les plus mal classés (DPE F et G) ne sortent massivement du parc locatif sans être rénovés.

Enfin, pour le logement social, Vincent Jeanbrun appelle à le développer, tout en défendant une conception dans laquelle il s’agit d'une étape d’un parcours résidentiel plutôt qu’un dispositif nécessairement permanent.