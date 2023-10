Firecut EI30 : la porte anti-effraction adaptée à toutes les situations !

La Firecut EI30, c’est LA porte anti-effraction de chez Dierre France, parfaite en toutes circonstances et pour une grande variété de bâtiments (habitations, hôtels, restaurants…). Pour les chantiers neufs ou de rénovation, c’est la solution qui vous apporte des performances anti-effraction et coupe-feu tout en étant esthétique et design.

Disponibles uniquement en 1 vantail, les portes Firecut EI30 de chez Dierre France sont des fermetures de sécurité à hautes performances qui allient résistance au feu pendant 30 minutes et propriété anti-effracton. Elles sont homologuées Classe 3 EN 1627 contre les effractions et EN1634 pour leurs propriétés coupe-feu intérieur. En option, elles peuvent également bénéficier du Marquage CE pour une pose en extérieur. Pour augmenter leurs performances anti-effraction, elles peuvent également recevoir des serrures de haute sécurité A2P* et A2P**. En complément de leurs propriétés anti-effraction et coupe-feu, les portes Firecut EI30 de Dierre France sont également dotées d’un affaiblissement acoustique de 39 dB, d’une isolation thermique de 1,3 W/m²K et d’une perméabilité à l’air de Classe 3. Le design et l’esthétisme de la porte ne sont pour autant pas laissés pour compte : le modèle Firecut peut être personnalisé pour s’intégrer dans tous types de décorations et d’agencements grâce à une large gamme de panneaux de revêtements et de béquillages. Choisir la Firecut c’est choisir une porte qui fait rimer design et sécurité ! Pour en savoir plus exit_to_app