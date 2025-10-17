DRAGER SAFETY FRANCE SAS
67025 STRASBOURG
France
La technologie pour la vie
« La technologie pour la vie » est le leitmotiv de la société Dräger. Qu’ils soient utilisés dans des applications cliniques, dans l'industrie, dans les mines ou les services d'incendie et d'urgence, les produits Dräger protègent, assistent et sauvent des vies.
Détecteur de gaz portable Dräger X-am 5000
Le Dräger X-am 5000 mesure les gaz et vapeurs combustibles, l’oxygène et les gaz toxiques tels que H2S, CO, CO2, CL2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2... Sa coque moulée antichoc, une protection maximale (IP 67)...
Dräger Pac® 3500 & 5500
La société Dräger lance sur le marché français les nouveaux détecteurs Pac 3500 et 5500. Ces appareils sont conçus pour la surveillance individuelle et permettent la détection rapide du CO, de O2 ou H2S...
Nouveau masque de protection X-plore 5500
Ce masque complet associé aux nouveaux filtres A2B2P3 ou ABEK2HgP3, assure une protection aussi performante mais beaucoup plus confortable et ergonomique que les masques mono-filtre traditionnels.La conception...
Dräger X-act® 5000 Pompe automatique pour tubes Dräger
La pompe automatique X-act® 5000 pour tubes Dräger est la première solution tout en un conçue pour effectuer des mesures avec les tubes réactifs Dräger, les tubes et systèmes d'échantillonnage. Facilité...
NOUVEAU CASQUE VENTILE POUR X-PLORE 7000
• Alliance d'une protection respiratoire, d'une protection mécanique de la tête et une protection du visage. • L'élégance d'une protection noire • Protection contre de nombreux contaminants, en fonction...
Dräger UCF 7000 - caméra thermique
Facile d’utilisation d’une seule main, cette caméra offre une image d’excellente qualité même dans des conditions extrêmes. La caméra thermique Dräger UCF 7000 est de sécurité intrinsèque (Atex Zone 1)...
Masque jetable pliable Dräger X-plore® 1700
HAUTE SECURITE. Protection contre les aérosols : poussières, fumées, agents biologiques de type grippe porcine A/H1N1, Conforme à l’EN 149FFP1, 2 et 3. Taille universelle. Code couleur selon le niveau...
Cagoule d’évacuation incendie Dräger Parat C
CAGOULE FILTRANTE D’EVACUATION INCENDIE. Elle épure l'air ambiant des gaz et vapeurs présents lors d'un incendie avec un filtre polyvalent CO-P2. Autonomie :15 min. Taille universelle. Conforme à l’EN...