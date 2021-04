EBM-PAPST France partenaire idéal pour l'aéraulique et les technologies d'entraînement.

EBM-PAPST sarl sise à Obernai à proximité de Strasbourg assure pour la France et le Nord de l'Afrique la commercialisation, le soutien technique, et la logistique de la vaste gamme des produits EBM-PAPST.

Du premier ventilateur à courant continu à commutation électronique intégrée jusqu'aux derniers ventilateurs hélicoïdes grand diamètre dont les hélices sont issues d'une hybridation de deux matériaux, en passant par le refroidissement intelligent avec débit d'air variable et contrôle interactif de la motorisation assistée par logiciel, EBM-PAPST impose continuellement de nouveaux concepts.

De telles performances sont possibles grâce à notre maîtrise de l'environnement aéraulique avec la technologie du moteur, de l'aérodynamique et de l'électronique.

EBM-PAPST se distingue à nul autre pareil comme un partenaire compétent pour vos développements.

Notre expérience de plus de 60 ans et notre savoir faire sont documentés par plusieurs centaines de brevets nationaux et internationaux. A cela s’ajoute notre aptitude à écouter nos clients et à nous investir dans leurs préoccupations afin de concrétiser ensemble de nouvelles idées.

Notre devise : rechercher, développer passionnément, produire de la qualité et la garantir

Le savoir-faire d’EBM-PAPST :