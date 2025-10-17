EMILE MAURIN ESM
69800 SAINT PRIEST
France
ANNEAUX DE LEVAGE
Anneaux de levage acier ou inox, taraudé ou à tige filetée, M6 à M100.Rotatifs sur 360°, filetage métrique ou filetage pouce, version INOXArticulés, à visser ou à souder, de M 8 à M 36, jusqu’à 20 tonnes....
Charnières et gonds
Charnières à friction réglable ou à couple constant, à indexation, plates, ajustables, asymétriques, déboîtables, pour profilés aluminium.Gonds à articulation en ligne ou déportéeCompasAcétal, zamak, techno...
Eléments de centrage
Doigts d’indexage, poussoirs et broches à billes (axe de centrage, axe de fixation, poussoir à ressort, poussoir à bille, poussoir fileté, goujon de blocage).Entretoises, supports et douilles de positionnement....
Eléments de fixation
Fixations, vis, patin, vis à œil, vis pression, vis à bille, rondelle, vis épaulée, chape, embout, rotule, bague arrêt, bille porteuse, clavette.Choix exceptionnel de composants mécaniques.
Eléments de manœuvre
Poignée, manivelle, volant, manette, manette indexable, levier, bouton, bouton de serrage, vis, vis moletée, vis papillon, écrou moleté, écrou papillon, vernier, indicateur.InoxCouleur blanchePersonnalisation...
Pieds de machines
Pied de machine, pied articulé, pied à rotule, pied réglable, support, plot, mise à niveau, antivibratoire, amortisseur, élément de nivellement, silent blocConçus pour absorber les vibrations et réduire...
Poignées
Poignées étriers (poignée, poignée tiroir, poignée tubulaire, manœuvre)Entraxe de 64 à 1 000 mmFonte, acier, inox, aluminium, bakélite, technopolymère ou polyuréthaneCoudée, tubulaire, déportée, ellipse,...
Sauterelles
Sauterelles (grenouillère, bride, bridage, serrage, sauterelle pneumatique, sauterelle poussée, sauterelle tirée, sauterelle à crochet, sauterelle tige coulissante)Acier ou inoxPoignée ergonomique
Système d’assemblage pour tubes
Pour tubes et unités linéaires tubulairesNoix de serrage monobloc ou composées de plusieurs élémentsSystème flexible, démontable et réutilisableGain de temps à l’assemblageAluminium ou inox
Verrous et loquets
Loquets à cameLoquets à compressionLoquets à expansionAcier ou inox, serrage fixe ou réglable, avec ou sans serrure, application étanche (NEMA 4 et IP-65) Verrous et loquets à fermeture par poussée