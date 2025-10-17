ConnexionS'abonner
Fermer
EMILE MAURIN ESM - Batiweb

EMILE MAURIN ESM

11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
France
Site web de la marque

Produits de la marque

ANNEAUX DE LEVAGE

Anneaux de levage acier ou inox, taraudé ou à tige filetée, M6 à M100.Rotatifs sur 360°, filetage métrique ou filetage pouce, version INOXArticulés, à visser ou à souder, de M 8 à M 36, jusqu’à 20 tonnes....

En savoir plus Documentation

Charnières et gonds

Charnières à friction réglable ou à couple constant, à indexation, plates, ajustables, asymétriques, déboîtables, pour profilés aluminium.Gonds à articulation en ligne ou déportéeCompasAcétal, zamak, techno...

En savoir plus Documentation

Eléments de centrage

Doigts d’indexage, poussoirs et broches à billes (axe de centrage, axe de fixation, poussoir à ressort, poussoir à bille, poussoir fileté, goujon de blocage).Entretoises, supports et douilles de positionnement....

En savoir plus Documentation

Pieds de machines

Pied de machine, pied articulé, pied à rotule, pied réglable, support, plot, mise à niveau, antivibratoire, amortisseur, élément de nivellement, silent blocConçus pour absorber les vibrations et réduire...

En savoir plus Documentation

Poignées

Poignées étriers (poignée, poignée tiroir, poignée tubulaire, manœuvre)Entraxe de 64 à 1 000 mmFonte, acier, inox, aluminium, bakélite, technopolymère ou polyuréthaneCoudée, tubulaire, déportée, ellipse,...

En savoir plus Documentation

Sauterelles

Sauterelles (grenouillère, bride, bridage, serrage, sauterelle pneumatique, sauterelle poussée, sauterelle tirée, sauterelle à crochet, sauterelle tige coulissante)Acier ou inoxPoignée ergonomique

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.