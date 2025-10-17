ENVE
75018 PARIS
France
Société de location de matériel professionnel pour le bâtiment, le btp et l’industrie sur toute la France, avec mise en service et formation technique de vos opérateurs. Tarifs spéciaux le week end.
Carotteuse perceuse électrique
Disponible à la location pour les professionnels et les particuliers, cette carotteuse perceuse électrique vous permet de réaliser un carottage de 50 à 450 mm. Equipement à choisir si vous souhaitez percer...
Nettoyeur Karcher haute pression eau chaude électrique
Ce nettoyeur haute pression eau chaude est fourni avec 1 lance, 10 mètres de tuyau haute pression et 10 mètres de tuyau d'eau. Parfait pour le nettoyage ou le rinçage de façade. Location et livraison...
Nettoyeur karcher haute pression autonome eau chaude
Ce nettoyeur est unique en France. Il a été développé spécialement pour le bâtiment : compact et lège, il est très stable et ne nécessite qu'une arrivée d'eau. Il est fourni avec 1 lance, 10 mètres de...
Nettoyeur karcher haute pression eau chaude tractable
Ce nettoyeur haute pression eau chaude est équipé d'une double chaudière pour sortir de l'eau à 120 degrés, pour 32 litres de débit/minutes à 300 bars. Remorquable, ce nettoyeur est insonorisé et fonctionne...
Nettoyeur karcher haute pression autonome eau froide
Avec un débit de 300 bars pour 28 litres/minutes et un moteur thermique de 13CV, ce nettoyeur haute pression eau froide est idéal pour tout type de décapage, nettoyage et rinçage de façade ou de sol....
Nettoyeur karcher haute pression eau froide électrique
Equipée d'une double chaudière pour sortir de l'eau à 120 degrés, pour 32 litres de débit/minutes à 300 bars. Elle fonctionne à l'électricité et permet même de faire des trous dans le béton. Elle est...
Projeteur enduit extérieur voie humide
Location projeteur d'enduits monocouche, de mortiers et de micro-béton extérieur de type putzmeister, bms, bunker et lancy. Avec une force de propulsion d'environ 60 m, ce Projeteur d'Enduits est parfait...
Projeteur enduit extérieur voie humide
Location projeteur d'enduits, monocouche de mortiers, et de micro-béton extérieur. Sa force de propulsion d'environ 150 m offre au Projeteur d'Enduits, de Mortier et de Micro Béton une utilisation Idéal...
Location transporteur, malaxeur de chape
Location Transporteur Malaxeur de Chape. Cet appareil fabrique du mortier pour plancher chauffant, micro-béton ou béton allégé pour pose de carrelage. Il est équipé de 20m tuyau produit D.65 ou 10m D.90,...
