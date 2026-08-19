FD ECLAIRAGE
28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS
France
FD Éclairage est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de spots LED et de luminaires personnalisables. Depuis plus de 40 ans, ses produits sont fabriqués dans son usine située à Saint-Lubin-des-Joncherets, en Eure-et-Loir.
FD Éclairage développe des solutions d’éclairage destinées aux espaces intérieurs, aux vérandas, aux pergolas et aux aménagements extérieurs. L’entreprise propose également des équipements adaptés aux bureaux, commerces, hôtels, EHPAD, collectivités et espaces d’exposition.
Grâce à son savoir-faire de fabricant français, FD Éclairage assure la conception, le montage et le contrôle qualité de ses luminaires. Ses différentes gammes permettent d’éclairer les pièces de la maison, les façades, les terrasses, les allées, les jardins ou encore les locaux professionnels.
FD Éclairage accompagne également les particuliers et les entreprises dans leurs projets grâce à des études d’éclairage personnalisées. L’entreprise commercialise des convertisseurs, des accessoires et des solutions adaptées aux contraintes techniques de chaque installation.
Engagée dans une démarche de fabrication durable, FD Éclairage conçoit des spots économes en énergie, réparables et garantis dix ans. Cette approche vise à prolonger la durée de vie des luminaires tout en limitant la production de déchets.
KIT DE SPOTS LED EXTRA-PLAT
Kit de 3 spots encastrés LED EXTRA-PLAT 3,5W avec verre de protection, alimentation et connecteurs fournis. Un produit avec un rendement exceptionnel, il s’encastre dans seulement 15mm d’épaisseur.
MINI ENCASTRE FLUOCOMPACT
Mini encastré pour lampe fluocompacte 20W, un diamètre d’encastrement mini pour un rendement maxi, le plus petit encastré fluocompact du marché. Une vraie solution pour faire des économies d’énergie.
KIT SPOTS HALOGENE SPECIAL LAINE DE VERRE
Les kits REGULUX complets avec spots encastrés halogène 35W12V spécial laine de verre comprennent tous les éléments pour une installation très basse tension sécurisée dans la laine de verre.
LEDS décoratives "DECOLED"
Une consommation mini pour un effet visuel maxi. Mini spot LED très décoratif, il n'en reste pas moins un produit technique performant pour du balisage ou de la décoration, durée de vie 50 000 H.
KIT D’ECLAIRAGE LED POUR LA DOUCHE
Kits complets prêts à poser pour un éclairage très fonctionnel et une consommation mini. Vous n’aurez probablement jamais à changer cette solution car la durée de vie des leds est de 50 000H.
Spot encastré LED UNIVERSEL 6W
En remplaçant tous vos encastrés halogène par cet encastré LED 6W, économisez l’énergie pas la lumière et dites adieu à la maintenance. Les durées de vie annoncées sont respectées, de 50000 à 80000H...
Fluocompact
Le plus petit encastré du marché avec un très bon rendement énergétique. Ses dimensions permettent de le panacher avec des sources halogènes de manière à réduire la consommation électrique. Branchement...