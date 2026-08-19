FD ECLAIRAGE

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FD Éclairage est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de spots LED et de luminaires personnalisables. Depuis plus de 40 ans, ses produits sont fabriqués dans son usine située à Saint-Lubin-des-Joncherets, en Eure-et-Loir.

FD Éclairage développe des solutions d’éclairage destinées aux espaces intérieurs, aux vérandas, aux pergolas et aux aménagements extérieurs. L’entreprise propose également des équipements adaptés aux bureaux, commerces, hôtels, EHPAD, collectivités et espaces d’exposition.

Grâce à son savoir-faire de fabricant français, FD Éclairage assure la conception, le montage et le contrôle qualité de ses luminaires. Ses différentes gammes permettent d’éclairer les pièces de la maison, les façades, les terrasses, les allées, les jardins ou encore les locaux professionnels.

FD Éclairage accompagne également les particuliers et les entreprises dans leurs projets grâce à des études d’éclairage personnalisées. L’entreprise commercialise des convertisseurs, des accessoires et des solutions adaptées aux contraintes techniques de chaque installation.

Engagée dans une démarche de fabrication durable, FD Éclairage conçoit des spots économes en énergie, réparables et garantis dix ans. Cette approche vise à prolonger la durée de vie des luminaires tout en limitant la production de déchets.