FIEGER
69488 BIRKENAU I. ODENWALD
France
Spécialiste producteur de châssis à vantelles pour la ventilation naturelle, désenfumage en façade.
Les remplissages en verres de différentes qualités ou panneaux en aluminium sont montés dans des cadres aluminium avec rupture thermique.
La technique de Fieger permet de produire des appareils sur mesure, avec des performances acoustiques et thermiques exceptionnelles.Les châssis Fieger sont livrés assemblés, montés et testés en usine.
fenêtre de désenfumage à vantelle FLW
Appareil de ventilation ou desenfumage, avec dispositif de manipulation manuel, electrique ou pneumatique Certifies CE EN 12101- 2:2003-2009 Livres assembles, testes en usine, pres au montage Menuiserie...