La fin d’année est toujours l’occasion de préparer l’année suivante. C’est le cas pour Carrier, spécialiste du CVC, qui a affiché sa stratégie 2026 ce mois de décembre. Son but : déployer son maillage industriel européen – y compris en France -, son offre multi-domaines mais également son réseau professionnel. Les détails.

Depuis le rachat de Viessmann Climate Solutions en 2024, Carrier « est devenu un pure player du HVAC [« heating, ventilation and air-conditioning », ou chauffage, ventilation et climatisation (CVC), NDLR.] et en particulier en Europe », affiche Gilles Donnat, directeur général de Carrier France, Viessmann France et Viessmann Industries, lors d’un point presse.

« On est maintenant capable d'aller adresser l'ensemble du marché du résidentiel jusqu'au plus gros commercial avec les data centers, les réseaux de chaleur ou des gros bâtiments industriels», abonde-t-il.

Focus sur le maillage industriel français

Le groupe américain compte 14 000 employés, dont 3 500 en France, répartis entre les sites de Culoz dans l’Ain ( spécialisé dans les centrales de traitement de l’air), Montluel (chillers à air, PAC grand tertiaire et industrie…), Faulquemont (ECS, solaire, batteries de stockage), Rouen (solutions de transport réfrigéré) et Vence (services connectés).

Les deux premiers sites, situés dans l’Ain, on fait l’objet d’investissements, afin de « renforcer production, tests et développement de solutions bas carbone ». L’approvisionnement de l’ensemble de ces usines demeure majoritairement local, avec 63 sous-traitants en France, dont 50 % à moins de 50 km.

Du résidentiel aux data-centers

Pour développer son image dans le CVC, Carrier peut compter sa réputation dans différents domaines spécifique, allant jusqu’à la marine logistique.

« Pas de surprise, que ce soit pour Carrier ou pour Viessmann, le secteur du chauffage, qu'il soit résidentiel ou commercial, est en développement fort. Une évolution qui serait plus significative sur l'aspect commercial, donc la forte puissance, plutôt que sur l'aspect résidentiel et petit tertiaire. Néanmoins des croissances peuvent varier en fonction des aides diverses et variées de l'État », développe Gilles Donnat.

Carrier affiche cette ambition : « offrir des solutions durables, responsables et efficientes pour accompagner la transition énergétique de tous les secteurs ».

En résulte son offre, qui inclut la pompe à chaleur haute température AquaSnap 61AQ, alimentée au réfrigérant naturel R290 et adaptée aux applications commerciales. Viessmann vante également la performance de la Vitocal 150-A, sa PAC hydrosplit air/eau pour le résidentiel. Sans compter la sortie, novembre dernier, de la Floway 2, gamme de centrales de traitement de l’air (CTA) de la marque CIAT. Il s’agit d’une mise à jour de la première version.

Alors que l’intelligence artificielle (IA) entraîne un développement des data-centers, Carrier compte tirer son épingle du jeu avec Quantum Leap. Cette gamme réunit solutions de rafraîchissement et de ventilation, logiciel de pilotage voire services de d’installation et de maintenance prédictive pour les salles informatiques.

« On a un mapping qui est évidemment assez parisien, puisque beaucoup de datacenters sont dans la grande région parisienne, mais avec le développement de notre offre sur l'ensemble du territoire français, et en particulier dans le sud de la France, on va déployer cette compétence-là », développe M. Donnat.

Développer le réseau d’installateurs

Sur ses 170 techniciens, entre 10 et 20 sont concentrés sur les data centers. Au global, le groupe CVC américain prévoit de recruter 30 techniciens en France en 2026. Ce qui confirme l’attachement au service pros affiché par Viessmann au salon Artibat 2025.

D’ailleurs, « on investit dans la relation avec les associations et on participera à quasiment tous les événements de la CAPEB et autres associations d'installation », confie Benoît Viard, directeur Marketing vente France du groupe Carrier. À l’approche des municipales 2026, les équipements publics des communes sont stratégiques, des gymnases aux écoles.

Autre enjeu stratégique pour 2026, déjà exposé au salon ISH dernier : « C'est d'avoir des offres systèmes sur lesquelles nos installateurs sont formés pour vendre, sont formés pour installer et sont formés pour maintenir », conclut quant à lui le DG de Carrier France.

Par Virginie Kroun

