Avec plus de 4 500 points de collecte, Ecominéro recycle déjà 90 % des déchets minéraux du bâtiment en France et appelle à une refonte de la REP. Selon l'organisation, elle pourrait ainsI optimiser la gestion des déchets.

Depuis 2023 et la mise en place de la REP Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) - ou REP Bâtiment - plus de 4500 points de collecte ont rejoint le réseau d'Ecominéro. L'éco-organisme accompagne les entreprises afin qu’elles remplissent leurs obligations.

Ecominéro traite plus de 90 % des déchets de la filière minérale

Selon le site de l'Ademe, le secteur du bâtiment représentait 22 millions de tonnes de déchets en 2024. Des déchets qui sont séparés en deux catégories.

D'un côté les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux. De l'autre, des produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes : masse de métal, bois, plâtre, plastique, membranes bitumineuses, laine de verre, laine de roche ; les mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux relevant de la REP produits chimiques ; les menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ; les produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

D’ici fin 2025, ce réseau aura collecté, recyclé et valorisé plus de 90 % du gisement national de déchets de la filière minérale. « Ecominéro dépasse déjà ses objectifs avec près de 14 millions de tonnes de déchets recyclés et valorisés », explique François Demeure dit Latte, directeur général d’Ecominéro.

Les modalités de traitement de la filière minérale « parfaitement maîtrisées », selon Ecominéro

Dans un communiqué de presse, Ecominéro demande que les catégories 1 et 2 soient séparées dans le futur cahier des charges de la refonte de la REP Bâtiment. Selon l'organisation, cette distinction permettrait de « tenir compte des spécificités et des modalités de traitement propres à chaque famille de matériaux ». Ecominéro avance d'ailleurs que la séparation permettrait que les modalités de traitement propres à la filière minérale soient « parfaitement maîtrisées ».

Dans une interview qu'il nous a accordée, Hervé de Maistre, président de Valobat, demande quant à lui d'alléger les coûts de la REP pour les matériaux matures et de les reporter sur les matériaux non-matures.

« La refonte de la REP PMCB est une excellente nouvelle pour l’ensemble des acteurs du secteur. La simplification, la transparence et la réduction des coûts sont des leviers essentiels pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Nous sommes pleinement mobilisés pour contribuer à cette refondation, en mettant à disposition notre expertise sur la gestion des déchets des déchets minéraux », complète François Demeure dit Latte.

Par Raphaël Barrou