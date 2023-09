Gamme de harnais et de kits UNYC®

Frénéhard propose la gamme UNYC® : une gamme de 5 harnais (pour tout niveau de confort et d’intensité d’usage) pour la sécurisation lors des travaux en hauteur et 8 kits prêts à l’emploi adaptés aux métiers du bâtiment.

-> LE HARNAIS BUDGET UNYC® (pour étancheurs, métiers de la construction et du gros œuvre, charpentiers, couvreurs, menuisiers, maintenance industrielle) permet de travailler en sécurité (retenue au travail et anti-chute - charge maximale de 140 kilos). Sa durée de vie est de 15 ans (à partir de la date de fabrication). La fréquence d’utilisation est moyenne pour un niveau de confort de 2 sur 5.

-> LE HARNAIS ESSENTIAL UNYC® (pour étancheurs, métiers de la construction et du gros œuvre, charpentiers, couvreurs, menuisiers, monteurs d’échafaudages, maintenance industrielle) conforme à la norme EN 361, permet de travailler en sécurité (retenue au travail et anti-chute), charge maximale de 140 kilos. Sa durée de vie est de 15 ans (à partir de la date de fabrication). La fréquence d’utilisation est moyenne pour un niveau de confort de 2,5 sur 5.

-> LE HARNAIS COMFORT UNYC® (pour la construction et du gros œuvre, charpentiers, couvreurs, menuisiers) conforme aux normes EN 361 et EN 358, permet de travailler en sécurité (retenue au travail, anti-chute et maintien au travail) (charge maximale de 140 kilos). Sa durée de vie est de 15 ans (à partir de la date de fabrication). La fréquence d’utilisation est moyenne pour un niveau de confort de 3 sur 5.

-> LE HARNAIS EXPERT UNYC® (pour étancheurs, métiers de la construction et du gros œuvre, charpentiers, couvreurs, menuisiers, monteurs d’échafaudages – pour être en conformité avec les recommandations de la SFECE, il est préconisé d’utiliser une longe qui ne dépasse pas 1,50 m – et maintenance industrielle) conforme à la norme EN 361 et à la réglementation ATEX (atmosphères explosives), permet de travailler en sécurité (retenue au travail et antichute), charge maximale de 140 kilos. Sa durée de vie est de 5 ans (à partir de la 1ère utilisation). La fréquence d’utilisation est forte pour un niveau de confort de 4 sur 5.

-> LE HARNAIS MASTER UNYC® (pour métiers de la construction et du gros œuvre, charpentiers, couvreurs, menuisiers) conforme aux normes EN 361, EN 358 et EN 813, permet de travailler en sécurité (retenue au travail, anti-chute, maintien au travail et suspension) (charge maximale de 140 kilos). Sa durée de vie est de 5 ans (à partir de la première utilisation). La fréquence d’utilisation est forte pour un niveau de confort de 5 sur 5.