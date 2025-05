FUNDERMAX FRANCE

Que ce soit un besoin de meubles, de façades ou d’aménagements intérieurs, FunderMax est toujours l'interface idéale et incontournable entre les idées et les matériaux.



Nous nous attachons à comprendre et a répondre aux besoins des architectes, des transformateurs, de l'industrie et des clients.



Nous développons et créons des produits qui répondent à vos besoins. Nos forces résident dans notre parfaite connaissance et maitrise des matériaux à base de bois et stratifiés compacts HPL. Nous nous considérons comme un vrai partenaire industriel, créateur de produits design, de systèmes innovants et de services. Grace à nos compétences reconnues dans ces domaines et à nos performances de haut niveau, nous nous positionnons clairement en fournisseur de solutions constructives Premium sur les segments marchés où la société opère.



Nous militons pour la durabilité, quel qu’en soit le sujet : que cela concerne la créativité active d’aujourd'hui ; les tendances du design et de produits de demain; les matériaux créés à partir de ressources durables; l'énergie produite de manière durable ; la fourniture d'électricité «verte», toutes ces exigences font parties intégrantes de nos préoccupations majeures.



Le savoir-faire de FunderMax :

Solution interior (Panneaux mélaminés décoratifs, Panneaux mélaminés décoratifs Superfront, Max Stratifiés décoratifs HPL, Max Panneaux compact, m.look Interior, Bords ABS, Décors, Surfaces).

Solution exterior (Max Compact Exterior, Balcons, Podio, Décors, Surfaces).