Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
GASCOGNE BOIS - Batiweb

GASCOGNE BOIS

Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
France
Site web de la marque

Gascogne Bois est une entreprise française spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits en pin maritime. Implantée au cœur du massif des Landes de Gascogne, elle valorise cette essence locale pour répondre aux besoins de la construction, de la rénovation et de l’aménagement.

Son catalogue comprend des solutions pour les espaces intérieurs et extérieurs : terrasses en bois, bardages, parquets massifs, lambris, tablettes, tasseaux, moulures, planches, poteaux, voliges, clôtures et bois d’ossature. Les produits sont destinés aussi bien aux particuliers qu’aux artisans, architectes, décorateurs et autres professionnels du bâtiment.

Grâce à une filière bois intégrée et à un savoir-faire développé depuis 1925, Gascogne Bois maîtrise les différentes étapes de transformation du pin maritime. L’entreprise propose la commande en ligne, la livraison sur chantier ainsi que le retrait dans ses magasins de Castets, Campistrous et Sore.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.