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Gascogne Bois est une entreprise française spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits en pin maritime. Implantée au cœur du massif des Landes de Gascogne, elle valorise cette essence locale pour répondre aux besoins de la construction, de la rénovation et de l’aménagement.

Son catalogue comprend des solutions pour les espaces intérieurs et extérieurs : terrasses en bois, bardages, parquets massifs, lambris, tablettes, tasseaux, moulures, planches, poteaux, voliges, clôtures et bois d’ossature. Les produits sont destinés aussi bien aux particuliers qu’aux artisans, architectes, décorateurs et autres professionnels du bâtiment.

Grâce à une filière bois intégrée et à un savoir-faire développé depuis 1925, Gascogne Bois maîtrise les différentes étapes de transformation du pin maritime. L’entreprise propose la commande en ligne, la livraison sur chantier ainsi que le retrait dans ses magasins de Castets, Campistrous et Sore.