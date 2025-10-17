Pour obtenir une information de la part de la marque « GEOMEDIA SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

GEOMEDIA, société créée en 1993, est le premier partenaire d’Autodesk en France dans les domaines de la topographie, de l’aménagement urbain, de l’infrastructure-VRD, de la conception routière et du génie civil.

Editeur de logiciels métiers : Géomatique - Urbanisme - Infrastructure - BIM

GEOMEDIA développe et commercialise notamment les logiciels COVADIS et AutoPISTE, applicatifs métiers à AutoCAD pour le BIM, la topographie et la conception de projets d’infrastructure-VRD.

GEOMEDIA développe également les applicatifs SAPHIR+ et EdiCAD dans les domaines de la cartographie et du SIG.

Agréé AutoDESK, GEOMEDIA possède tous les agréments pour distribuer et former sur les logiciels édités par AutoDesk et dédiés à l’architecture, au bâtiment, à la cartographie, au SIG, à l’environnement, à l’aménagement, à la voirie, à l’infrastructure routière et au génie civil (voir l'AEC collection d'AutoDesk avec les logiciels RECAP 360, REVIT, INFRAWORKS, NAVISWORKS,…).

GEOMEDIA édite les premiers logiciels d'infrastructure 100% français en BIM technologies.

La société GEOMEDIA assure le développement des logiciels, leur commercialisation ainsi que la formation et le support technique de ses clients.

Le savoir-faire de GEOMEDIA :