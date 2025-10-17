GEOMEDIA SAS
29229 BREST CEDEX 2
France
GEOMEDIA, société créée en 1993, est le premier partenaire d’Autodesk en France dans les domaines de la topographie, de l’aménagement urbain, de l’infrastructure-VRD, de la conception routière et du génie civil.
Editeur de logiciels métiers : Géomatique - Urbanisme - Infrastructure - BIM
GEOMEDIA développe et commercialise notamment les logiciels COVADIS et AutoPISTE, applicatifs métiers à AutoCAD pour le BIM, la topographie et la conception de projets d’infrastructure-VRD.
GEOMEDIA développe également les applicatifs SAPHIR+ et EdiCAD dans les domaines de la cartographie et du SIG.
Agréé AutoDESK, GEOMEDIA possède tous les agréments pour distribuer et former sur les logiciels édités par AutoDesk et dédiés à l’architecture, au bâtiment, à la cartographie, au SIG, à l’environnement, à l’aménagement, à la voirie, à l’infrastructure routière et au génie civil (voir l'AEC collection d'AutoDesk avec les logiciels RECAP 360, REVIT, INFRAWORKS, NAVISWORKS,…).
GEOMEDIA édite les premiers logiciels d'infrastructure 100% français en BIM technologies.
La société GEOMEDIA assure le développement des logiciels, leur commercialisation ainsi que la formation et le support technique de ses clients.
Le savoir-faire de GEOMEDIA :
- COVADIS : Logiciel métier BIM
- AUTOPISTE : applicatif pour projets d'infrastructures routières et rail.
Logiciel métier BIM - COVADIS
Logiciel métier BIM permettant de traiter un projet d'infrastructure de sa phase initiale à sa phase finale. COVADIS est spécialement dédié aux bureaux d’études...
AUTOPISTE
Applicatif complémentaire de Covadis pour les projets d'infrastructures routières et rail. AutoPISTE est un applicatif complémentaire à COVADIS, spécialement dédié...