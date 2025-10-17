GIBUS
Italie
Gibus crée des solutions pour profiter du soleil toute l'année afin que chaque personne puisse passer des moments lumineux à l'abri de sa Pergola ou de son Store d’extérieur.
En y mettant toute notre énergie, nous concevons et réalisons des pergolas bioclimatiques, des pergolas pliantes et des stores d’extérieur ainsi qu'une série d'accessoires tels que des vitrages, des systèmes d'éclairage, des systèmes audios, des réchauffeurs.
Nous diffusons de par le monde le Made in Italy, l'excellence, l'authenticité d'une culture du soleil, du style italien vivant la lumière. Notre secret repose sur l'écoute, la comparaison, une attention constante aux compétences, aux expériences et aux capacités de toute notre équipe.
Nous travaillons en combinant les particularités et les meilleures caractéristiques de chacun, les idées, l’ingéniosité industrielle, le savoir-faire artisanal.
Nous prenons le meilleur pour vous offrir le meilleur.
Le savoir-faire de Gibus :
- Gamme pergolas Bioclimatiques (Varia, Twist, Joy)
- Gammes store d’extérieur (store bannes, stores tendus, corbeilles)
- Gamme stores ZIP (11 QU-13 QU, Click zip, Click zip twin)
- Gamme stores verticaux (click cable, tolo, teka, dim, sp, opere artigiane)
Pergola Med Open Fly
Structure en aluminium peinte à la poudre et composants en acier inox, caractérisée par la jonction à arête vive entre le pied et la coulisse. Elle intègre comme...
Store banne Nodo
Évolution du modèle Duck - ayant remporté d'importants prix pour le design - Nodo est le store banne avec coffre qui exploite les formes de base de la géométrie pour...