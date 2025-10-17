ConnexionS'abonner
Fermer
GIBUS - Batiweb

GIBUS

via L. Einaudi, 35
35030 35030
Italie
Site web de la marque

Gibus crée des solutions pour profiter du soleil toute l'année afin que chaque personne puisse passer des moments lumineux à l'abri de sa Pergola ou de son Store d’extérieur.

En y mettant toute notre énergie, nous concevons et réalisons des pergolas bioclimatiques, des pergolas pliantes et des stores d’extérieur ainsi qu'une série d'accessoires tels que des vitrages, des systèmes d'éclairage, des systèmes audios, des réchauffeurs.

Nous diffusons de par le monde le Made in Italy, l'excellence, l'authenticité d'une culture du soleil, du style italien vivant la lumière. Notre secret repose sur l'écoute, la comparaison, une attention constante aux compétences, aux expériences et aux capacités de toute notre équipe.

Nous travaillons en combinant les particularités et les meilleures caractéristiques de chacun, les idées, l’ingéniosité industrielle, le savoir-faire artisanal.

Nous prenons le meilleur pour vous offrir le meilleur.

Le savoir-faire de Gibus :

  • Gamme pergolas Bioclimatiques (Varia, Twist, Joy)
  • Gammes store d’extérieur (store bannes, stores tendus, corbeilles)
  • Gamme stores ZIP (11 QU-13 QU, Click zip, Click zip twin)
  • Gamme stores verticaux (click cable, tolo, teka, dim, sp, opere artigiane)

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.