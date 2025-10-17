Gibus crée des solutions pour profiter du soleil toute l'année afin que chaque personne puisse passer des moments lumineux à l'abri de sa Pergola ou de son Store d’extérieur.



En y mettant toute notre énergie, nous concevons et réalisons des pergolas bioclimatiques, des pergolas pliantes et des stores d’extérieur ainsi qu'une série d'accessoires tels que des vitrages, des systèmes d'éclairage, des systèmes audios, des réchauffeurs.



Nous diffusons de par le monde le Made in Italy, l'excellence, l'authenticité d'une culture du soleil, du style italien vivant la lumière. Notre secret repose sur l'écoute, la comparaison, une attention constante aux compétences, aux expériences et aux capacités de toute notre équipe.



Nous travaillons en combinant les particularités et les meilleures caractéristiques de chacun, les idées, l’ingéniosité industrielle, le savoir-faire artisanal.



Nous prenons le meilleur pour vous offrir le meilleur.



Le savoir-faire de Gibus :

Gamme pergolas Bioclimatiques (Varia, Twist, Joy)

Gammes store d’extérieur (store bannes, stores tendus, corbeilles)

Gamme stores ZIP (11 QU-13 QU, Click zip, Click zip twin)

Gamme stores verticaux (click cable, tolo, teka, dim, sp, opere artigiane)