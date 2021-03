Située près du Havre en Normandie, GIRPI est une société reconnue dans la production et la commercialisation des systèmes de canalisations en matériaux de synthèse (PVC, PVCC).

S’adressant à la fois aux particuliers et aux professionnels voulant faire le choix de la qualité française, les produits GIRPI sont dédiés au transport de fluides chauds ou froids, avec ou sans pression.

Grâce à une maîtrise totale de la chaine de production, GIRPI s’engage, depuis plus de 50 ans, sur la qualité de ses produits et propose des systèmes complets adaptés aux exigences du bâtiment : respect de la qualité de l’eau, confort acoustique, sécurité incendie et respect de l’environnement.

GIRPI assure la maîtrise totale de sa production et valide, à chaque étape, la qualité de ses produits par toute une série d’essais et de contrôles dimensionnels, essais d’écrasement et de résistance à la pression. GIRPI est certifiée ISO 9001, version 2008, ISO 14001 et OHSAS 18001

GIRPI investit chaque année en Recherche & Développement.

Une recherche constante pour développer et faire évoluer en permanence ses gammes de produits, s’adapter aux besoins spécifiques du bâtiment et répondre aux attentes des consommateurs.

Le savoir-faire GIRPI :

PLOMBERIE – SANITAIRE

raccords évacuation PVC

vidage des appareils sanitaires

EAU DE PLUIE – VENTILATION

gouttières et accessoires

équipement de sol

grilles de ventilation

JARDIN – IRRIGATION