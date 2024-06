Quels critères portent les propriétaires belges sur leur utilisation et l’aménagement de leur de salle de bains ? Plus de confort ? Plus de durabilité ? Plus de rénovation ? Réponses dans une étude iVOX pour la marque Hansgrohe.

« Le Belge est-il satisfait de sa salle de bains ? A-t-elle besoin d'être rénovée ? Le Belge est-il conscient de sa consommation d'eau ? Et pense-t-il à une consommation plus écologique ? ». Voilà une liste de questions dressées dans une étude d’iVOX pour le fabricant de mitigeurs et de douches Hansgrohe. 1 000 propriétaires belges ont été interrogés afin qu’ils dessinent un idéal de la salle de bain. D’après les résultats, en moyenne, la salle de bains du propriétaire belge moyen ne dépasse pas 10 m², contient une douche et est partagée par au moins deux personnes. Le confort privilégié avant tout… Alors que la salle de bains est considérée comme « un lieu d'intimité de plus en plus connecté », selon une étude OpinionWay, 76 % des personnes sondées définissent le confort comme principal critère. Il est suivi par la qualité (62 %) et l’entretien (53 %), intégrant ainsi le top 3 des priorités des Belges. Viennent en dernière place la durabilité (38 %) et le design (22 %). « Les résultats montrent clairement que, bien que la durabilité soit une préoccupation croissante, les propriétaires belges préfèrent toujours le confort et la fonctionnalité pour leur salle de bains. Cela se traduit dans son aménagement, mais aussi dans le choix du type de robinetterie, de la douche ou de la baignoire, le choix de la douchette, etc », commente Indra Nijs, managing director chez Hansgrohe Belgium. Parmi les choix des propriétaires belges, on favorise la douche à l’installation d’une baignoire, un meuble de salle de bains à un meuble sur pied ainsi qu’un robinet sur le lavabo à un robinet mural. Il y a quand même un point qui divise : la présence de toilettes dans la salle de bains. Par une petite majorité, la salle de bains sans toilettes remporte la victoire. … même l’environnement ? Peut-on toutefois dire que les préoccupations environnementales n’existent pas chez le propriétaire belge ? Les chiffres d’iVOX apportent de la nuance, car 3 propriétaires belges sur 4 « déclarent essayer de minimiser leur consommation d'eau ». 85 % d’entre eux se montrent d’ailleurs très enclins à choisir des produits durables, dont 63 % à condition que le prix soit équivalent. À noter que les Belges n’étant pas prêts à passer aux produits durables se déclarent satisfaits par leurs produits de salle de bains actuels (47 %) ou parce qu'ils ne sont pas intéressés par ces nouveaux produits (39 %). 11 % craignent derrière une perte de confort.



« Cette enquête révèle qu'il y a encore du travail à faire pour informer et sensibiliser le client à l’utilisation de produits durables, abordables et économes en eau, sans compromis sur le confort, la qualité ou le design », conclut Indra Nijs. Une intention de rénover, mais bloquée par des freins financiers

Mais qu’en est-il de leurs intentions de rénovation ? Il s’agit après tout d’un chantier important, tant pour des questions énergétiques, que de bien-être, notamment du bien vieillir chez soi. Si 83 % sont satisfaits de leur salle de bains, 3 propriétaires belges sur 10 songent toujours à la rénover. « Les critères de manque de finances et d’ordre de priorité sont souvent à l'origine du report du projet de rénovation de la salle de bains », lit-on pourtant dans l’étude. Les propriétaires belges insatisfaits de leur salle de bains, souhaitant la rénover, mais sans projet concrets, avancent des raisons financières (46 %). Il ne s'agit pas d'une priorité immédiate pour 30 % des sondés. La moitié de interrogés comptent toutefois mener ce chantier d’ici un à deux ans. « Deux facteurs expliquent le manque de budget pour la rénovation d'une salle de bain : d'une part, la crise énergétique qui a mis la priorité sur l’adaptation des systèmes de chauffage et, d'autre part, l'augmentation du coût des matériaux de construction. Cette hausse des prix se stabilise aujourd'hui, ce qui donne l’opportunité de s'occuper également de cette salle de bain », décrypte Indra Nijs. 62 % des Belges ayant des projets concrets de rénovation comptent faire appel à un installateur professionnel. Virginie Kroun

Photo de Une : ©hansgrohe douche Pulsify - thermostat ShowerSelect Comfort - EluPura Toilet