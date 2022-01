Caniveaux FASERFIX TI 300 TYPE 250

Contrôler la protection de l’étanchéité de vos bâtiments n’a jamais été aussi facile et durable grâce à Hauraton, l’expert de la conception sur- mesure. Inédite sur le marché du bâtiment, de la construction et des TP, la gamme novatrice de ce leader de la fabrication et conception de caniveaux apporte une solution durable aux problématiques de chantier. Découvrez EASY CONTROL®.