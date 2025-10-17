Hilzinger Fenêtres et Portes
67100 Strasbourg
France
La qualité et la diversité des produits HILZINGER sont reconnues en PVC, en aluminium et désormais aussi en bois et mixte bois / aluminium.
Découvrez toutes les gammes HILZINGER fenêtres, portes d’entrée, portes intérieures, volets, et portails en PVC, Aluminium, Bois et Mixte Bois/Aluminium.
Fenêtre et porte-fenêtre bois/alu Uni 8 / Uni 9
Cette gamme se décline en deux systèmes, UNI 8 en 84 mm (68 mm de fenêtre bois et 16 mm d'alu) et UNI 9 en 96 mm (80 mm de fenêtre bois et 16 mm d'alu), s'adaptant à toutes les configurations de vitrage....