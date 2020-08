Depuis plus de 25 ans, INITIAL combine les savoir-faire du concepteur à ceux de l’industriel, au service du marché de l’habitat en neuf et rénovation. Expert de la menuiserie aluminium prête à la pose, INITIAL propose l’offre la plus large du marché. Déclinée sous deux gammes, VISION et ESSENTIEL, elle vous permet de répondre à tous les marchés en neuf et en rénovation. Avec la gamme VISION vous bénéficiez d’une offre profonde, cohérente et pertinente en termes de mise en oeuvre, d’esthétique, de performances énergétiques afin de répondre à tous les projets de constructions architecturales (coulissants, galandages, fenêtres à ouvrant caché, fenêtres à ouvrant visible, portes résidentielles, portes lourdes, portes grand trafic, brise-soleil, volets coulissants, volets battants, blocs avec volet roulant, garde-corps, portails, pergola).



Dédiée principalement à la construction neuve de logements collectifs et de pavillons traditionnels, la gamme ESSENTIEL conjugue performances économiques et énergétiques (coulissants, galandages, fenêtres à ouvrant visible, portes-fenêtres)

Une qualité éprouvée (thermique, étanchéité, phonique), une esthétique des produits aboutie, une efficacité économique reconnue, des délais de livraison fiables, un véritable service de proximité…