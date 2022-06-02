HiCAD - CAO 3D BIM polyvalente pour les professionnels de la construction
Notre solution HiCAD est une CAO 3D BIM polyvalente qui simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages.
Grâce à son organisation par modules métiers, HiCAD s’adapte aux besoins, à la taille et à l’évolution des entreprises, quels que soient leurs tailles et leurs moyens.
Dans le bâtiment, la tuyauterie industrielle et dans la conception de produits, HiCAD remplit toutes les exigences que peut offrir un logiciel de CAO.
Avantages produit :
- Nombreuses possibilités
- Simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages
- S’adapte à vos besoins grâce à son organisation par modules métiers
- Gain de temps
- Permet plus de précision
- Utilisation dans une seule interface en 2D et en 3D
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dessin 2D
Imagerie 3D
Rédaction
Divers
Notre objectif principal est d'accompagner nos clients en tant que partenaire fiable et pérenne, afin de les rendre plus performantes et les aider dans leurs croissances.
Depuis sa création en 1977, ISD GROUP propose des outils de CAO et PDM destinés à l'ingénierie et production des secteurs suivants : la mécanique, la tuyauterie industrielle, la charpente métallique, la métallerie/serrurerie, la tôlerie, les enveloppes de bâtiment.
Grâce à ses logiciels et ses services associés, ISD GROUP offre une réelle valeur ajoutée aux entreprises, en leur permettant de développer, produire, installer et maintenir des projets plus rapidement et plus facilement.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Logiciel
- Gain de temps
- ISD GROUP FRANCE
- Afficher plus
HELiOS – un système Product Life Cycle Management flexible
Avec notre solution PDM/PLM, vous pouvez gérer en toute simplicité et flexibilité les diverses informations de vos projets, y compris les données de différentes CAO. Notre...
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
ISD Group à BATIMAT présente HiCAD, le logiciel de conception 2D/3D pour la serrurerie-métallique
Découvrez HiCAD, un logiciel de CAO 3D polyvalent qui simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages. Présenté par Franck Stoltz, ISD Group France.
HiCAD à BATIMAT : solution de conception 2D et 3D pour la métallerie et la serrurerie
Découvrez HiCAD sur le salon BATIMAT 2024, un logiciel incontournable pour les professionnels de la métallerie et de la serrurerie. Conçue pour répondre aux défis complexes de votre secteur, HiCAD simplifie...