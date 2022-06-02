ConnexionS'abonner
HiCAD - CAO 3D BIM polyvalente pour les professionnels de la construction

ISD GROUP FRANCE

Notre solution HiCAD est une CAO 3D BIM polyvalente qui simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages.

Grâce à son organisation par modules métiers, HiCAD s’adapte aux besoins, à la taille et à l’évolution des entreprises, quels que soient leurs tailles et leurs moyens.

Dans le bâtiment, la tuyauterie industrielle et dans la conception de produits, HiCAD remplit toutes les exigences que peut offrir un logiciel de CAO.

Avantages produit :

  • Nombreuses possibilités
  • Simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages
  • S’adapte à vos besoins grâce à son organisation par modules métiers
  • Gain de temps
  • Permet plus de précision 
  • Utilisation dans une seule interface en 2D et en 3D

Notre objectif principal est d'accompagner nos clients en tant que partenaire fiable et pérenne, afin de les rendre plus performantes et les aider dans leurs croissances.
Depuis sa création en 1977, ISD GROUP propose des outils de CAO et PDM destinés à l'ingénierie et production des secteurs suivants : la mécanique, la tuyauterie industrielle, la charpente métallique, la métallerie/serrurerie, la tôlerie, les enveloppes de bâtiment.
Grâce à ses logiciels et ses services associés, ISD GROUP offre une réelle valeur ajoutée aux entreprises, en leur permettant de développer, produire, installer et maintenir des projets plus rapidement et plus facilement.

