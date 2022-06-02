HiCAD - CAO 3D BIM polyvalente pour les professionnels de la construction

Notre solution HiCAD est une CAO 3D BIM polyvalente qui simplifie la conception des maquettes de vos ouvrages.

Grâce à son organisation par modules métiers, HiCAD s’adapte aux besoins, à la taille et à l’évolution des entreprises, quels que soient leurs tailles et leurs moyens.

Dans le bâtiment, la tuyauterie industrielle et dans la conception de produits, HiCAD remplit toutes les exigences que peut offrir un logiciel de CAO.

Avantages produit :