HELiOS – un système Product Life Cycle Management flexible
Avec notre solution PDM/PLM, vous pouvez gérer en toute simplicité et flexibilité les diverses informations de vos projets, y compris les données de différentes CAO.
Notre Product Life Cycle Management garantit la maîtrise complète de toutes les données et informations qui relèvent du développement de nouveaux produits ou de l’actualisation de produits existants, ainsi que du partage de ces informations.
Remplacez des processus obsolètes par une infrastructure numérique fonctionnelle et centralisée, bien plus efficace.
Avantages produit :
- Intégration en douceur
- Organisation efficace
- Données sécurisées
- Vue d’ensemble à tout moment
- Démarrer immédiatement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Gestion électronique des documents (GED)
Gestion des données CAO
Product Life Cycle Management (PLM)
Divers
Notre objectif principal est d'accompagner nos clients en tant que partenaire fiable et pérenne, afin de les rendre plus performantes et les aider dans leurs croissances.
Depuis sa création en 1977, ISD GROUP propose des outils de CAO et PDM destinés à l'ingénierie et production des secteurs suivants : la mécanique, la tuyauterie industrielle, la charpente métallique, la métallerie/serrurerie, la tôlerie, les enveloppes de bâtiment.
Grâce à ses logiciels et ses services associés, ISD GROUP offre une réelle valeur ajoutée aux entreprises, en leur permettant de développer, produire, installer et maintenir des projets plus rapidement et plus facilement.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Logiciel
- Helios
- ISD GROUP FRANCE
- ISD GROUP
