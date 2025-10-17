ConnexionS'abonner
IVC Group - Batiweb

IVC Group

Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
Belgique
Site web de la marque

Le groupe IVC, un ensemble complet de solutions pour les revêtements de sol.

La polyvalence d’une famille entière de marques IVC nous permet d’offrir au secteur commercial la commodité d’une solution revêtement de sol tout-en-un pour apporter une réponse à chaque aspect d’un projet.

Le portefeuille de produits regroupe 4 marques :

Leoline® (sols vinyle à usage résidentiel en rouleaux)

Flexitec® (sols vinyle à usage résidentiel en rouleaux, implantée en Amérique du Nord)

Itec® (sols vinyle de projet en rouleaux)

Moduleo® (sols vinyle modulaires de haute qualité à usage conceptuel et résidentiel)

Depuis 2015, le Groupe IVC fait partie de la société cotée américaine Mohawk Industries Inc., le leader mondial des revêtements de sol.

La gamme de revêtements de sol IVC :

  • Select : Parfaite pour toutes les habitations, notre collection Select est facile à nettoyer, assure une protection optimale contre les taches, est étanche et propose une sélection d'effets bois et pierre.
  • Transform : Choix de prédilection pour les revêtements de sol résidentiels, notre collection Transform combine une durabilité inégalée et une sélection exceptionnelle d'effets bois et pierre. Ces motifs ont été soigneusement recréés pour refléter l'aspect naturel authentique du bois et de la pierre véritables.
  • Impress : Sentez les nervures, lignes et nœuds sous vos doigts, la sensation du bois naturel grâce à une texture en relief exceptionnelle.

Plus d’informations sur le site moduleo.com pour les particuliers et sur le site ivc-commercial.com pour les professionnels.

Produits de la marque

