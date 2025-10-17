JP ARBEZ SA
60190 LA NEUVILLE ROY
France
DEP ALU® - Evacuation des eaux pluviales
Gamme standard d’Evacuation d’Eaux Pluviales en aluminium de 1mm d’épaisseur DTU, sans soudure avec EIF en option sur platine ronde. La gamme se compose de 3 familles : les DEP ALU® droites hauteur 500...
CROSSE TV - passage de câbles
Dispositif permettant le passage de câbles pour les antennes ou les systèmes de climatisation disponible dans 3 matières différentes : - Tube d’aluminium de diamètre 40 à100 mm cintré avec soudure TIG...
Bande garde greve
Bande métallique de 2 ML en acier galvanisé d’épaisseur 8/10 ou en aluminium d’épaisseur 10/10. Fabrication standard et sur-mesure.
Boite à cable
Pour les diamètres de crosses supérieurs à 120mm, nous fabriquons sur mesure ces boîtes en zinc, en acier galvanisé ou en aluminium.
Boite à eau
Dans le cas de descentes situées à l’extérieur du bâtiment, les boites à eau peuvent être placées entre l’évacuation et la descente d’eaux pluviales. Ces boîtes sont fabriquées soit en zinc, en aluminium,...
Crapaudine
Ce dispositif en acier galvanisé joue le rôle de filtre. Le niveau supérieur de la crapaudine doit dépasser de 5 cm le niveau du revêtement d’étanchéité. Disponible pour EEP droite ou tronconique.
Crosse cuivre
Dispositif permettant le passage de câbles pour les antennes ou les systèmes de climatisation. Tube de cuivre de diamètre 32 à 63mm cintré avec soudure au plomb autogène sur platine plomb.
Ecosolinalu®
Bande en aluminium extrudée de 3 ML pré-percée destinée à protéger les têtes de relevé d’étanchéité. Les jonctions ainsi que les angles sortants et rentrants sont disponibles.
EEP plomb
Le raccordement du revêtement aux évacuations se fait par l’intermédiaire d’entrées d’eaux pluviales qui sont en plomb de 2.5mm d’épaisseur. Disponible en droit ou tronconique.
Garde-greve
Dispositif en acier galvanisé destiné à arrêter les débris ou les graviers capable de provoquer un engorgement des descentes et dispose d’une trappe de visite afin de réaliser les entretiens périodiques.
Les tags associés
- Aluminium
- étanchéité
- Plomb
- Vitrail
- Vitraux
