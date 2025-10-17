JP ARBEZ SA

Depuis 1973, l’entreprise JP ARBEZ, met son savoir-faire au service de l’étancheur, développe et fabrique des produits leader sur son marché. Notre PME familiale vous assure un service rapide pour la réalisation standard ou sur-mesure de vos accessoires d’étanchéité. Nos produits sont fabriqués en France dans le respect des normes DTU et font l’objet d’une garantie décennale.

