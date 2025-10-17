ConnexionS'abonner
JP ARBEZ SA

ZI DE LA SUCRERIE BP 6
60190 LA NEUVILLE ROY
France
Depuis 1973, l’entreprise JP ARBEZ, met son savoir-faire au service de l’étancheur, développe et fabrique des produits leader sur son marché. Notre PME familiale vous assure un service rapide pour la réalisation standard ou sur-mesure de vos accessoires d’étanchéité. Nos produits sont fabriqués en France dans le respect des normes DTU et font l’objet d’une garantie décennale.

Boite à eau

Dans le cas de descentes situées à l’extérieur du bâtiment, les boites à eau peuvent être placées entre l’évacuation et la descente d’eaux pluviales. Ces boîtes sont fabriquées soit en zinc, en aluminium,...

Crapaudine

Ce dispositif en acier galvanisé joue le rôle de filtre. Le niveau supérieur de la crapaudine doit dépasser de 5 cm le niveau du revêtement d’étanchéité. Disponible pour EEP droite ou tronconique.

Crosse cuivre

Dispositif permettant le passage de câbles pour les antennes ou les systèmes de climatisation. Tube de cuivre de diamètre 32 à 63mm cintré avec soudure au plomb autogène sur platine plomb.

Ecosolinalu®

Bande en aluminium extrudée de 3 ML pré-percée destinée à protéger les têtes de relevé d’étanchéité. Les jonctions ainsi que les angles sortants et rentrants sont disponibles.

EEP plomb

Le raccordement du revêtement aux évacuations se fait par l’intermédiaire d’entrées d’eaux pluviales qui sont en plomb de 2.5mm d’épaisseur. Disponible en droit ou tronconique.

Garde-greve

Dispositif en acier galvanisé destiné à arrêter les débris ou les graviers capable de provoquer un engorgement des descentes et dispose d’une trappe de visite afin de réaliser les entretiens périodiques.

