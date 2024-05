L’enveloppe globale du bâtiment

Qui est Bacacier By Kingspan ?

Kingspan en se rapprochant de Bacacier en 2019, nous a permis de proposer une offre globale pour l’enveloppe métallique du bâtiment.

Aujourd’hui Bacacier By Kingspan est un des leaders mondiaux et son siège français sera un complexe ultra-moderne baptisé le « Village » à Riom, près de Clermont-Ferrand.

Présenté comme le futur centre d’innovation français au service de l’enveloppe du bâtiment durable, le Village, accueillera en plus des lignes de profilage, de nouvelles lignes de production de pannes et panneaux sandwich isolants à très hautes performances, destinées aux marchés français et européen.

Quelle est notre démarche environnementale ?

Planet Passionate est notre programme de développement durable sur dix ans qui se concentre sur trois grands enjeux mondiaux : le changement climatique, la circularité et la protection de nos ressources naturelles.

Au siège, à Riom et sur nos différents sites, plusieurs actions ont été mises en œuvre, nous pouvons en citer quelques-unes :

Implantation d’ombrières photovoltaïques 500 kWc en 2023 au Village Bacacier By Kingspan; l’objectif étant de couvrir jusqu’à 15 % de notre consommation en énergie.

Raccordement d’une centrale au sol de 267 kWc courant 2024.

Conversion progressive de notre flotte de chariots élévateurs à l’électrique et programmation de nos systèmes de chauffage qui ont permis une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 27 % au premier semestre 2023 pour les scopes 1 & 2.

Production annuelle sur le site du Village Bacacier By Kingspan de Riom de plus de 8000 MWh d’électricité d’origine renouvelable, ce qui représentera près de 20 % de la consommation estimée pour 2024.

Renforcement du tri des déchets sur l’ensemble des sites de la société.

Pérennisation de notre engagement pour la biodiversité à travers 3 ruches installées au Village Bacacier By Kingspan dont le miel récolté est offert aux collaborateurs.

Pour en savoir plus exit_to_app